مخيمون: ضرورة تطوير طرق الصخير لتعزيز السلامة وخلق بيئة تخييم مستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب محمد القصاص:
أعرب عدد من المخيمين عن آمالهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية وعلى رأسها تطوير الطرق المؤدية إلى مواقع التخييم بهدف القضاء على التحديات التي يواجهونها أثناء مرورهم عليها خاصة في فترة ظلام الليل أو تشكّل الضباب الكثيف.
وطالبوا بإنارة الطرق ووضع المزيد من اللوحات الإرشادية لتقليل الحوادث الناتجة عن التجاوزات الخاطئة والسرعة الزائدة وتكثيف العلامات التحذيرية لوجود المرتفعات حفاظاً على سلامة المخيمين وزوار البر الذين يشكل لهم التخييم أهمية كبيرة في التغيير الروتيني والاستجمام سواء من ناحية الهدوء أو لقاء الأقارب والأحبة وسط أجواء الطقس الجميلة.
وأوضح زكريا الخباز أحد المخيمين أن موسم التخييم لم يشهد التطوير وأن الشارع المؤدي إلى مناطق التخييم والممتد إلى شجرة الحياة يحمل مخاطر في حال عدم العناية والانتباه أثناء القيادة وذلك بسبب عدم الإنارة والتجاوزات الخاطئة وتشغيل الإضاءة الكاملة للسيارة مما يشتت انتباه السائقين في حركة المرور القادمة.
وقال لـ(أخبار الخليج): «بالنسبة إلى اللوحات الإرشادية نطالب بالمزيد منها للحد من السرعة والتجاوزات الخاطئة خاصة في الطرق الطويلة المظلمة. كما أن بعض الشوارع بحاجة إلى إعادة رصف وبعضها يحتاج إلى وضع مرتفعات مع العلامات الدالة لتقليل السرعة».
وحول مستوى الخدمات المتاحة في مناطق التخييم مثل المرافق الصحية والمرافق العامة التي يرتادها الزوار أفاد الخباز بأنه لا توجد مرافق صحية أو مرافق عامة.
واقترح إنشاء خيمة إسعاف للطوارئ والعمل على تخصيص أماكن لدورات المياه حيث إن الكثير من الزوار يأتون للاستمتاع المؤقت في البر وهم من دون مخيمات.
كما اقترح السماح بنصب الخيام قبل شهر نوفمبر أو آخر شهر أكتوبر وتمديد فترة التخييم إلى أواخر شهر مارس (بعد شهر رمضان) في العام المقبل وذلك لتمكين المخيمين والزوار من الاستمتاع بأجواء البر الباردة والمعتدلة فترة أطول.
وطالب الخباز بتخصيص وترقيم الأراضي وإمكانية توزيع الكهرباء الثابتة بدلاً من عناء جلب المولدات وذلك للحد من الضوضاء واستهلاك الوقود وتقديم الأراضي للمخيمين بمبلغ رمزي مناسب.
كما دعا إلى فتح مناطق أكثر لرواد البر واستقطاب أصحاب عربات (الفود ترك) وتوزيعها على أكثر من ثلاث مناطق رئيسية لتخفيف الازدحامات، وأكد أهمية التسويق لموسم التخييم بهدف استقطاب المزيد من الزوار إلى (منطقة الصخير).
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