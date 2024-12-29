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مخيمون: ضرورة تطوير طرق الصخير لتعزيز السلامة وخلق بيئة تخييم مستدامة

12/29/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬

أعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخيمين‭ ‬عن‭ ‬آمالهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬التخييم‭ ‬بهدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬أثناء‭ ‬مرورهم‭ ‬عليها‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ظلام‭ ‬الليل‭ ‬أو‭ ‬تشكّل‭ ‬الضباب‭ ‬الكثيف‭.‬

وطالبوا‭ ‬بإنارة‭ ‬الطرق‭ ‬ووضع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬لتقليل‭ ‬الحوادث‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التجاوزات‭ ‬الخاطئة‭ ‬والسرعة‭ ‬الزائدة‭ ‬وتكثيف‭ ‬العلامات‭ ‬التحذيرية‭ ‬لوجود‭ ‬المرتفعات‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬وزوار‭ ‬البر‭ ‬الذين‭ ‬يشكل‭ ‬لهم‭ ‬التخييم‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬الروتيني‭ ‬والاستجمام‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الهدوء‭ ‬أو‭ ‬لقاء‭ ‬الأقارب‭ ‬والأحبة‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬الطقس‭ ‬الجميلة‭.‬

وأوضح‭ ‬زكريا‭ ‬الخباز‭ ‬أحد‭ ‬المخيمين‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬التطوير‭ ‬وأن‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬التخييم‭ ‬والممتد‭ ‬إلى‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬يحمل‭ ‬مخاطر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬العناية‭ ‬والانتباه‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الإنارة‭ ‬والتجاوزات‭ ‬الخاطئة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الإضاءة‭ ‬الكاملة‭ ‬للسيارة‭ ‬مما‭ ‬يشتت‭ ‬انتباه‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬القادمة‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭): ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬نطالب‭ ‬بالمزيد‭ ‬منها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬السرعة‭ ‬والتجاوزات‭ ‬الخاطئة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬الطويلة‭ ‬المظلمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬رصف‭ ‬وبعضها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬مرتفعات‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬الدالة‭ ‬لتقليل‭ ‬السرعة‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التخييم‭ ‬مثل‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬الزوار‭ ‬أفاد‭ ‬الخباز‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬مرافق‭ ‬عامة‭.‬

واقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬خيمة‭ ‬إسعاف‭ ‬للطوارئ‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬لدورات‭ ‬المياه‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬يأتون‭ ‬للاستمتاع‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مخيمات‭.‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬السماح‭ ‬بنصب‭ ‬الخيام‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أو‭ ‬آخر‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتمديد‭ ‬فترة‭ ‬التخييم‭ ‬إلى‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ (‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬المخيمين‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬البر‭ ‬الباردة‭ ‬والمعتدلة‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭.‬

وطالب‭ ‬الخباز‭ ‬بتخصيص‭ ‬وترقيم‭ ‬الأراضي‭ ‬وإمكانية‭ ‬توزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬الثابتة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬عناء‭ ‬جلب‭ ‬المولدات‭ ‬وذلك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬واستهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬وتقديم‭ ‬الأراضي‭ ‬للمخيمين‭ ‬بمبلغ‭ ‬رمزي‭ ‬مناسب‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬مناطق‭ ‬أكثر‭ ‬لرواد‭ ‬البر‭ ‬واستقطاب‭ ‬أصحاب‭ ‬عربات‭ (‬الفود‭ ‬ترك‭) ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬رئيسية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازدحامات،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬التسويق‭ ‬لموسم‭ ‬التخييم‭ ‬بهدف‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬إلى‭ (‬منطقة‭ ‬الصخير‭).‬

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