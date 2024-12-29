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وزارة الإسكان تواصل إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستفيدين

12/29/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا‭ ‬لأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتوفير‭ ‬6900‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬تواصل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إجراءات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭.‬

واستقبل‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬المشاريع‭ ‬الجاهزة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬مراحل‭ ‬الإنجاز‭ ‬النهائية‭.‬

كما‭ ‬استقبلت‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬دفعات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬‮«‬تسهيل‭ ‬ومزايا‭ ‬الفئة‭ ‬المستحدثة‮»‬،‭ ‬لإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬صرف‭ ‬المبالغ‭ ‬التمويلية،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لأمر‭ ‬توفير‭ ‬6900‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬واصلت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬إجراءات‭ ‬تخصيص‭ ‬وصرف‭ ‬المبالغ‭ ‬التمويلية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬للوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬تخصيص‭ ‬1400‭ ‬طلب‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬لإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تسلم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مجددة‭ ‬تهنئتها‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

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