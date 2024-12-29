وزارة الإسكان تواصل إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستفيدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير 6900 خدمة إسكانية للمواطنين، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستفيدين.
واستقبل فريق العمل بالوزارة صباح أمس دفعة جديدة من المواطنين المستفيدين من خدمات التمليك، حيث تم تخصيص الخدمات المدرجة في جدول المشاريع الجاهزة أو التي بلغت مراحل الإنجاز النهائية.
كما استقبلت البنوك الممولة دفعات جديدة من المستفيدين من الخدمات التمويلية «تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة»، لإنهاء إجراءات صرف المبالغ التمويلية، وذلك تماشياً مع الخطة التنفيذية لأمر توفير 6900 خدمة إسكانية.
وفي سياق متصل واصلت الوزارة بالتنسيق مع البنوك الممولة إجراءات تخصيص وصرف المبالغ التمويلية للمستفيدين من توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس للوزراء بشأن تخصيص 1400 طلب تمويل «مزايا».
وتؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها مستمرة في تواصلها مع المواطنين على مدار الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات تسلم الخدمات الإسكانية، مجددة تهنئتها للمنتفعين من أمر توزيع الخدمات الإسكانية.
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