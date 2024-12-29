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اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية تكرم محمد الجزاف واسم المرحوم الدكتور إبراهيم غلوم

12/29/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الأهلية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬حفلا‭ ‬تكريميا‭ ‬لرواد‭ ‬ومؤسسي‭ ‬اللجنة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المرحوم‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬للجنة‭ ‬والأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬الجزاف‭ ‬أول‭ ‬أمين‭ ‬مالي‭ ‬للجنة‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬وذلك‭ ‬بالبهو‭ ‬الخارجي‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭.‬

وألقى‭ ‬محمد‭ ‬الجزاف‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬سلط‭ ‬فيها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وبدايات‭ ‬نشأة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬والأستاذة‭ ‬خولة‭ ‬مطر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬بالهيئة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بإدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ورؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الأهلية‭ ‬وجانب‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الإعلام‭. ‬

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