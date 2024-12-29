اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية تكرم محمد الجزاف واسم المرحوم الدكتور إبراهيم غلوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفلا تكريميا لرواد ومؤسسي اللجنة، حيث تم تكريم المرحوم الدكتور إبراهيم غلوم أول رئيس للجنة والأستاذ محمد الجزاف أول أمين مالي للجنة عام 1984، وذلك بالبهو الخارجي لمسرح البحرين الوطني بمتحف البحرين الوطني التابع لهيئة الثقافة والتراث.
وألقى محمد الجزاف كلمة في هذا الاحتفال سلط فيها الضوء على تاريخ وبدايات نشأة اللجنة الدائمة التي انطلقت من البحرين في مطلع الثمانينيات، وذلك بحضور الفنان خالد الرويعي رئيس اللجنة والأستاذة خولة مطر مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة والمسؤولين بإدارة الثقافة والفنون ورؤساء الفرق المسرحية الأهلية وجانب من الفنانين والمسؤولين ورجال الإعلام.
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