اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية تكرم محمد الجزاف واسم المرحوم الدكتور إبراهيم غلوم

وألقى‭ ‬محمد‭ ‬الجزاف‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬سلط‭ ‬فيها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وبدايات‭ ‬نشأة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬والأستاذة‭ ‬خولة‭ ‬مطر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬بالهيئة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بإدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ورؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الأهلية‭ ‬وجانب‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الإعلام‭. ‬

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