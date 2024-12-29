المركز الطبي الجامعي يدشن أحدث جهاز لعمليات الفاكو لاستئصال الماء الأبيض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دشّن المركز الطبي الجامعي في مدينة الملك عبدالله الطبية، التابع لجامعة الخليج العربي، أحدث جهاز طبي لإجراء عمليات إزالة الماء الأبيض (الساد)، والمصنّع من قبل شركة «ألكون» العالمية. وقد تم توفير هذا الجهاز المتطور في إطار تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية، الدكتور سلمان حمد الزياني إن المركز الطبي الجامعي يسعى دائماً إلى تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مؤكداً التزام المركز بتوفير أفضل الخدمات الطبية والاهتمام المستمر بتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال توظيف أحدث الأجهزة التقنية الطبية لخدمة جميع المرضى سواء من مملكة البحرين أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والصحية الاستراتيجية لجامعة الخليج العربي معرباً عن شكره الجزيل
للدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي لحرصه على توفير أحدث الأجهزة الطبية ومتابعته الدائمة لأعمال تطوير المركز.
وأكد الدكتور الزياني حرص المركز الطبي الجامعي على تطوير الخدمات الطبية بالمركز من خلال توفير أحدث الأجهزة والخدمات التشخيصية والعلاجية المتطورة واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة باستمرار، وفق متطلبات وتقنيات الطب الحديث، وهو الأمر الذي سينعكس على تقليص رحلة التشخيص الدقيق والعلاج الأمثل للمرضى، موضحاً في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة من مسيرة المركز ستشكل نقلة استثنائية في الخدمات الطبية المتطورة من خلال تحديث وتطوير الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية وفق أحدث المواصفات العالمية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمرضى الذين يثقون بنوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز في جميع التخصصات الطبية الحيوية المهمة، بناءً على السمعة الطيبة التي بناها طوال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت استشارية أمراض وجراحة العيون في المركز الطبي الجامعي الدكتورة ندى اليوسف، أن مرض الماء الأبيض يعد من أكثر أمراض العيون شيوعًا، خاصة مع التقدم في العمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر على مستوى العالم. وأضافت أن المياه البيضاء تتسبب في فقدان شفافية العدسة تدريجيًا حتى تصبح معتمة، مما يؤدي إلى صعوبة مرور الضوء من خلالها وتصبح الرؤية غير واضحة.
وأشارت اليوسف إلى أن العمليات يتم إجراؤها باستخدام جهاز «سنتوريون» المتطور، الذي يشكل ثورة في عالم جراحات المياه البيضاء باستخدام تقنية الفاكو المتقدمة.
ويتميز الجهاز بدقة عالية وقدرته على قياس ضغط العين بشكل أوتوماتيكي ومستمر أثناء العملية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار العين طوال مراحل الجراحة. كما يقلل هذا الجهاز من فرص حدوث المضاعفات ويحافظ على سلامة بطانة القرنية والغشاء الخلفي للعدسة.
وأوضحت اليوسف أن نسبة نجاح هذه العمليات تصل إلى 98% بفضل الله ثم تطور الأجهزة ودقتها. وأضافت أن طريقة التخدير المستخدمة هي قطرات التخدير فقط، دون الحاجة إلى استخدام إبر التخدير حول العين، مما يجعل هذه الطريقة أكثر أمانًا وأقل عرضة للمضاعفات مقارنة بأساليب التخدير الأخرى.
وفيما يخص إجراء العملية، أشارت إلى أنه يتم عبر فتح صغير في القرنية للوصول إلى العدسة البلورية، حيث يتم استخدام مسبار متصل بجهاز الفاكو لتفتيت العدسة المعتمة إلى أجزاء صغيرة يتم شفطها. وأكدت أن عملية المياه البيضاء بالفاكو لا تحتاج إلى إجراء شق كبير في العين، كما هو الحال في الجراحة التقليدية، مما يقلل من التأثير في الأنسجة الداخلية ويقلل من خطر النزيف.
وأشادت د. ندى اليوسف بالتطورات التكنولوجية التي أسهمت في تسريع تعافي المرضى وتحسين رؤيتهم بشكل سريع، مشيرة إلى أن غالبية الحالات تتحسن الرؤية فيها مباشرة، في حين يتحسن البعض تدريجيًا.
وأعربت د. ندى اليوسف عن شكرها الجزيل للدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، على جهوده في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتوفير أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى في المركز الطبي الجامعي.
يُذكر أن المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية يعد واحدا من المستشفيات الرائدة في مملكة البحرين، ويتميز بتقديم خدمات طبية متطورة في مختلف التخصصات، مما يجعله وجهة مفضلة للمرضى من داخل المملكة وخارجها.
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