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المركز الطبي الجامعي يدشن أحدث جهاز لعمليات الفاكو لاستئصال الماء الأبيض

12/29/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشّن‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية،‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬أحدث‭ ‬جهاز‭ ‬طبي‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬الماء‭ ‬الأبيض‭ (‬الساد‭)‬،‭ ‬والمصنّع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألكون‮»‬‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية،‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬الطبية‭ ‬لخدمة‭ ‬جميع‭ ‬المرضى‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصحية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل
للدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬ومتابعته‭ ‬الدائمة‭ ‬لأعمال‭ ‬تطوير‭ ‬المركز‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الزياني‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بالمركز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والخدمات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المتطورة‭ ‬واستقطاب‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬باستمرار،‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬وتقنيات‭ ‬الطب‭ ‬الحديث،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬رحلة‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬والعلاج‭ ‬الأمثل‭ ‬للمرضى،‭ ‬موضحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬المركز‭ ‬ستشكل‭ ‬نقلة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المتطورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يثقون‭ ‬بنوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بناها‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتورة‭ ‬ندى‭ ‬اليوسف،‭ ‬أن‭ ‬مرض‭ ‬الماء‭ ‬الأبيض‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أمراض‭ ‬العيون‭ ‬شيوعًا،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لفقدان‭ ‬البصر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬شفافية‭ ‬العدسة‭ ‬تدريجيًا‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬معتمة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬مرور‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وتصبح‭ ‬الرؤية‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭.‬

وأشارت‭ ‬اليوسف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬سنتوريون‮»‬‭ ‬المتطور،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬جراحات‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الفاكو‭ ‬المتقدمة‭. ‬

ويتميز‭ ‬الجهاز‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬العين‭ ‬بشكل‭ ‬أوتوماتيكي‭ ‬ومستمر‭ ‬أثناء‭ ‬العملية،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العين‭ ‬طوال‭ ‬مراحل‭ ‬الجراحة‭. ‬كما‭ ‬يقلل‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬بطانة‭ ‬القرنية‭ ‬والغشاء‭ ‬الخلفي‭ ‬للعدسة‭.‬

وأوضحت‭ ‬اليوسف‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬98‭% ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬تطور‭ ‬الأجهزة‭ ‬ودقتها‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬طريقة‭ ‬التخدير‭ ‬المستخدمة‭ ‬هي‭ ‬قطرات‭ ‬التخدير‭ ‬فقط،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬إبر‭ ‬التخدير‭ ‬حول‭ ‬العين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وأقل‭ ‬عرضة‭ ‬للمضاعفات‭ ‬مقارنة‭ ‬بأساليب‭ ‬التخدير‭ ‬الأخرى‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬إجراء‭ ‬العملية،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬القرنية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدسة‭ ‬البلورية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مسبار‭ ‬متصل‭ ‬بجهاز‭ ‬الفاكو‭ ‬لتفتيت‭ ‬العدسة‭ ‬المعتمة‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬صغيرة‭ ‬يتم‭ ‬شفطها‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬بالفاكو‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬شق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العين،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬التقليدية،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬الداخلية‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬النزيف‭.‬

وأشادت‭ ‬د‭. ‬ندى‭ ‬اليوسف‭ ‬بالتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تعافي‭ ‬المرضى‭ ‬وتحسين‭ ‬رؤيتهم‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات‭ ‬تتحسن‭ ‬الرؤية‭ ‬فيها‭ ‬مباشرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتحسن‭ ‬البعض‭ ‬تدريجيًا‭.‬

وأعربت‭ ‬د‭. ‬ندى‭ ‬اليوسف‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬الجزيل‭ ‬للدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬وجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

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