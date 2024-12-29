مقتل شابة خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين بجنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حمّلت‭ ‬عائلة‭ ‬شابة‭ ‬قضت‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ومسلّحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬مقتلها،‭ ‬بينما‭ ‬اتهمت‭ ‬الأجهزة‭ ‬المسلّحين‭ ‬بذلك‭. ‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬رسمية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬الشابة‭ ‬العشرينية‭ ‬شذى‭ ‬الصبّاغ،‭ ‬وهي‭ ‬صحفية‭ ‬متدربة‭ ‬وطالبة‭ ‬جامعية‭ ‬وناشطة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وحمّلت‭ ‬عائلتها‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬اتّهمت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬خارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬بمقتل‭ ‬الصباغ‭. ‬

وقالت‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقّته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الشابة‭ ‬‮«‬ارتقت‭ ‬شهيدةً‭ ‬برصاصة‭ ‬قنّاص‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬أمن‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مكتملة‭ ‬الأركان‭ ‬ارتكبتها‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬وحمّلت‭ ‬‮«‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأجهزتها‭ ‬الأمنية‭ ‬المسؤولية‭ ‬المباشرة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬يعكس‭ ‬تحول‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬قمعية‭ ‬تُمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬أبناء‭ ‬شعبها‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬كرامتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬مقتل‭ ‬الصباغ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اشتباكات‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومسلّحين‭. ‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬العائلة‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬برفقة‭ ‬والدتها‭... ‬وتحمل‭ ‬في‭ ‬حضنها‭ ‬أطفالاً‭ ‬صغاراً،‭ ‬في‭ ‬حيٍّ‭ ‬مضاء‭ ‬بالكامل‭ ‬وخالٍ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اشتباك‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬أمني،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أصرّ‭ ‬قناصة‭ ‬الأجهزة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المباشر‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬ناهدة‭ ‬والدة‭ ‬شذى،‭ ‬بحسب‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬تمّ‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أتحدث‭ ‬بصوتها‭ ‬وباسمها،‭ ‬أحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬كاملة‭ ‬لاستشهادها،‭ ‬لقتلها،‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬بأشدّ‭ ‬العبارات‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬خارجون‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ (...) ‬داخل‭ ‬مخيّم‭ ‬جنين،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الصحفية‭ ‬شذى‭ ‬صبّاغ‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬رأسها‮»‬‭. ‬

ونعت‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الصباغ‭ ‬وطالبت‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقلّة‭ ‬لجلاء‭ ‬ملابسات‭ ‬ما‭ ‬جرى‭. ‬

كما‭ ‬نعتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬متهمة‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باستهدافها‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قتل‭ ‬الصباغ‭ ‬‮«‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬وبشكل‭ ‬متعمد،‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬إجرامي‭ ‬مدان‭ ‬يضاف‭ ‬لسجل‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأسود‭ ‬بحق‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬واعتقال‭ ‬وتنكيل‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬مقتل‭ ‬الصباغ‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬فلسطيني‭ ‬برصاص‭ ‬مسلّحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬ضمن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬جنين‭. ‬

وبمقتل‭ ‬الصبّاغ‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬قتيلا،‭ ‬هم‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬ومثلهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ومقاتل‭.

‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مازال‭ ‬التوتر‭ ‬يخيّم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جنين،‭ ‬نظمت‭ ‬السبت‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬جنين،‭ ‬التي‭ ‬عمها‭ ‬الإضراب‭ ‬التجاري‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬الصباغ،‭ ‬مسيرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العشرات‭ ‬تأييدا‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولحركة‭ ‬فتح‭ ‬بزعامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭. ‬