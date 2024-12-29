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رئيس جورجيا الجديد يؤدي اليمين وسط أزمة سياسية

12/29/2024 7:13:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفليس‭ - (‬رويترز‭): ‬أدى‭ ‬ميخائيل‭ ‬كافالاشفيلي،‭ ‬وهو‭ ‬منتقد‭ ‬قوي‭ ‬للغرب،‭ ‬اليمين‭ ‬رئيسا‭ ‬لجورجيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وسط‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علقت‭ ‬الحكومة‭ ‬محادثات‭ ‬طلب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أثارت‭ ‬احتجاجات‭ ‬كبيرة‭. ‬وقالت‭ ‬الرئيسة‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬سالومي‭ ‬زورابيشفيلي،‭ ‬وهي‭ ‬مؤيدة‭ ‬قوية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تحدت‭ ‬فيه‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬أمام‭ ‬أنصارها‭ ‬خارج‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬إنها‭ ‬ستغادر‭ ‬المقر‭ ‬لكنها‭ ‬ستظل‭ ‬الرئيسة‭ ‬الشرعية‭ ‬للبلاد‭. ‬ومنصب‭ ‬الرئيس‭ ‬منصب‭ ‬شرفي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬سأخرج‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وأكون‭ ‬معكم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬أنصارها‭: ‬‮«‬ستذهب‭ ‬الشرعية‭ ‬معي،‭ ‬وسأحمل‭ ‬العلم‭ ‬معي،‭ ‬وسآخذ‭ ‬ثقتكم‭ ‬معي‮»‬‭. ‬وتتمسك‭ ‬زورابيشفيلي‭ ‬بأن‭ ‬كافالاشفيلي‭ ‬لم‭ ‬يُنتخب‭ ‬بشكل‭ ‬شرعي،‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬المشرعين‭ ‬الذين‭ ‬اختاروه‭ ‬جاؤوا‭ ‬بانتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬شابها‭ ‬التزوير‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتحظى‭ ‬زورابيشفيلي‭ ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭. ‬

ويقول‭ ‬حزب‭ ‬الحلم‭ ‬الجورجي‭ ‬الحاكم‭ ‬ومفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إن‭ ‬انتخابات‭ ‬أكتوبر‭ ‬كانت‭ ‬حرة‭ ‬ونزيهة‭. ‬ويصف‭ ‬الحزب‭ ‬كافالاشفيلي‭ ‬بأنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرعي‭ ‬المنتخب‭. ‬والأزمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬جورجيا‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬ديمقراطية‭ ‬وموالاة‭ ‬للغرب‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق‭. ‬

وكافيلاشفيلي‭ ‬من‭ ‬الموالين‭ ‬لبيدزينا‭ ‬إيفانيشفيلي،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬الملياردير‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬الزعيم‭ ‬الفعلي‭ ‬للبلاد‭. ‬وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيفانيشفيلي،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬يقود‭ ‬التحول‭ ‬الحالي‭ ‬المناهض‭ ‬للغرب‭ ‬والمؤيد‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭. ‬

اتهم‭ ‬كافيلاشفيلي‭ ‬وكالات‭ ‬مخابرات‭ ‬غربية‭ ‬مرارا‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لدفع‭ ‬جورجيا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وكافيلاشفيلي‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬محترف‭ ‬سابق‭ ‬لعب‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬مهاجما‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬أدرك‭ ‬شعب‭ ‬جورجيا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الشرط‭ ‬الأساسي‭ ‬للبقاء‭ ‬والتنمية‮»‬‭. ‬

ورفع‭ ‬متظاهرون‭ ‬خارج‭ ‬البرلمان‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬ساخرة‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬كافيلاشفيلي‭ ‬الرياضية‭. ‬وحصل‭ ‬حزب‭ ‬الحلم‭ ‬الجورجي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬محليون‭ ‬ودوليون‭ ‬للانتخابات‭ ‬إن‭ ‬التصويت‭ ‬شابته‭ ‬مخالفات‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬النتائج‭. ‬ودعت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬

وتحظى‭ ‬زورابشفيلي‭ ‬بدعم‭ ‬أربعة‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة‭ ‬رئيسية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وهي‭ ‬أحزاب‭ ‬قاطعت‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭. ‬ويقولون‭ ‬إنها‭ ‬ستظل‭ ‬الرئيسة‭ ‬الشرعية‭ ‬حتى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭. ‬وتأتي‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخرج‭ ‬فيه‭ ‬احتجاجات‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬حزب‭ ‬الحلم‭ ‬الجورجي‭ ‬تعليق‭ ‬محادثات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬مفاجئ‭ ‬لهدف‭ ‬وطني‭ ‬قائم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ومكتوب‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬البلاد‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التكتل‭.
‬وأثارت‭ ‬الخطوة‭ ‬غضبا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬جورجيا،‭ ‬إذ‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬أن‭ ‬أغلبية‭ ‬تؤيد‭ ‬بقوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬الشرطة‭ ‬لحملة‭ ‬قمع‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬اعتقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400،‭ ‬منهم‭ ‬قياديون‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭. ‬

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