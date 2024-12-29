الصددي يستعد للمشاركة في رالي داكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد السائق البحريني حسن الصددي لخوض تجربة استثنائية عبر مشاركته في النسخة السابعة والأربعين من رالي داكار الدولي 2025، أحد أبرز وأصعب سباقات التحمل في العالم، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي في يناير المقبل، حيث سيتنافس السائقون من مختلف أنحاء العالم في ظروف بيئية قاسية واختبارات تتطلب قدرات ذهنية وجسدية فائقة.
وعبّر حسن الصددي عن شكره وتقديره لكل من أسهم في دعمه لتحقيق حلمه بتمثيل مملكة البحرين في هذا الحدث الرياضي العالمي، وقال: «أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على دعمه المستمر للرياضة البحرينية والرياضيين. كما أتقدم بالشكر إلى حلبة البحرين الدولية والشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، ومجموعة (بيون)، وشركة Bell Helmet ».
وأضاف الصددي أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له لبذل المزيد من الجهد من أجل رفع اسم مملكة البحرين عالياً، مؤكداً التزامه بتحقيق أداء مشرف يعكس روح التحدي والطموح. وقال: «هذه لحظة فخر كبير وشرف عظيم لي، وأعد الجميع بأنني سأبذل كل جهدي لتمثيل مملكة البحرين بشكل يليق بمكانتها».
وتأتي مشاركة الصددي كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الرياضية عالميًا، وتأكيد التزامها بدعم الرياضيين البحرينيين. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحضور البحريني في المحافل الرياضية الدولية، ودعم الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها على التنافس على أعلى المستويات.
ويعتبر السائق الصددي نموذجًا للخبرة والشغف برياضة الراليات، ويجسد روح التحدي وعشق الإنجاز التي يتميز بها أبناء مملكة البحرين. وتأتي مشاركته لتعكس قدرة البحرين على إعداد كوادر رياضية قادرة على التنافس في أصعب الميادين، وتؤكد أهمية الرياضة كوسيلة للتواصل الثقافي والاقتصادي بين الشعوب.
وتحظى استعدادات الصددي بدعم من شركات ومؤسسات وطنية تؤمن بأهمية دعم الرياضة البحرينية والكوادر الوطنية، وتدرك أهمية هذا الحدث على المستويين الرياضي والإعلامي. من أبرز هذه الشركات « Bell Helmet » المتخصصة في تصنيع معدات السلامة الرياضية، التي تلتزم بأعلى معايير الاتحاد الدولي للسيارات.
إلى جانب ذلك، تُعتبر حلبة البحرين الدولية شريكًا استراتيجيًا في هذه المشاركة، حيث تواصل جهودها لدعم رياضة السيارات عبر تقديم البنية التحتية والتدريب والموارد اللازمة للسائقين. وقد أثبتت الحلبة قدرتها على أن تكون منصة لتطوير مواهب بحرينية قادرة على التألق في المحافل الدولية.
يُذكر أن رالي داكار 2025، الذي يمتد عبر آلاف الكيلومترات، يشمل مراحل متنوعة تجمع بين السرعة والملاحة على تضاريس قاسية، ويتطلب السباق قدرة فائقة على التحمل الذهني والجسدي، إلى جانب مهارات قيادة متقدمة.
MENAFN29122024000055011008ID1109040055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.