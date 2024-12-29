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الصددي يستعد للمشاركة في رالي داكار

12/29/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬السائق‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬الصددي‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬عبر‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬الدولي‭ ‬2025،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬وأصعب‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬بيئية‭ ‬قاسية‭ ‬واختبارات‭ ‬تتطلب‭ ‬قدرات‭ ‬ذهنية‭ ‬وجسدية‭ ‬فائقة‭.‬

وعبّر‭ ‬حسن‭ ‬الصددي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والرياضيين‭. ‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ومجموعة‭ (‬بيون‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬ Bell ‭ ‬ Helmet ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الصددي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يمثل‭ ‬حافزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬له‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مشرف‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والطموح‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬فخر‭ ‬كبير‭ ‬وشرف‭ ‬عظيم‭ ‬لي،‭ ‬وأعد‭ ‬الجميع‭ ‬بأنني‭ ‬سأبذل‭ ‬كل‭ ‬جهدي‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬يليق‭ ‬بمكانتها‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الصددي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرياضية‭ ‬عالميًا،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

ويعتبر‭ ‬السائق‭ ‬الصددي‭ ‬نموذجًا‭ ‬للخبرة‭ ‬والشغف‭ ‬برياضة‭ ‬الراليات،‭ ‬ويجسد‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬وعشق‭ ‬الإنجاز‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركته‭ ‬لتعكس‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬رياضية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الميادين،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

وتحظى‭ ‬استعدادات‭ ‬الصددي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وطنية‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتدرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الرياضي‭ ‬والإعلامي‭. ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬ Bell ‭ ‬ Helmet ‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬معدات‭ ‬السلامة‭ ‬الرياضية،‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تُعتبر‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتدريب‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬للسائقين‭. ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الحلبة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مواهب‭ ‬بحرينية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬عبر‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات،‭ ‬يشمل‭ ‬مراحل‭ ‬متنوعة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬السرعة‭ ‬والملاحة‭ ‬على‭ ‬تضاريس‭ ‬قاسية،‭ ‬ويتطلب‭ ‬السباق‭ ‬قدرة‭ ‬فائقة‭ ‬على‭ ‬التحمل‭ ‬الذهني‭ ‬والجسدي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مهارات‭ ‬قيادة‭ ‬متقدمة‭.‬

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