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نابولي شريك في الصدارة

12/29/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التحق‭ ‬نابولي‭ ‬بأتالانتا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيتسيا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬رافعا‭ ‬بذلك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬نقطة،‭ ‬منهيا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬أتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭-‬1‭.‬

حمل‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬توقيع‭ ‬الدولي‭ ‬جاكومو‭ ‬راسبادوري‭ (‬79‭) ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

حاول‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر،‭ ‬لكنهم‭ ‬اصطدموا‭ ‬ببراعة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬الصربي‭ ‬فيليب‭ ‬ستانكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لتسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬للمدافع‭ ‬الكوسوفي‭ ‬أمير‭ ‬رحماني‭ (‬4‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬للجناح‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ (‬15‭).‬

وبعدها‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق،‭ ‬حوّل‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬ألكيس‭ ‬ميريت‭ ‬بقدمه‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ ‬تسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬خطيرة‭ ‬لمهاجم‭ ‬فينيتسيا‭ ‬الإكوادوري‭ ‬جون‭ ‬يبواه‭ (‬19‭).‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬36،‭ ‬منع‭ ‬ستانكوفيتش‭ ‬مهاجم‭ ‬نابولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل،‭ ‬بتصديه‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتُسبت‭ ‬إثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جاي‭ ‬إيدزيس‭.‬

وحملت‭ ‬آخر‭ ‬فرص‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬توقيع‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭-‬فرانك‭ ‬زامبو‭-‬أنغيسا،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬سدد‭ ‬فوق‭ ‬مرمى‭ ‬فينيتسيا‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬مثالي‭ ‬للتسجيل‭ (‬39‭).‬

وسدّد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬هانس‭ ‬نيكولوسي‭ ‬كافيليا‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬لكن‭ ‬ميريت‭ ‬تصدّى‭ (‬63‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يردّ‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬تسديدة‭ ‬لوكاك‭ (‬65‭).‬

وسجّل‭ ‬البديل‭ ‬راسبادوري‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لنابولي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬بتسع‭ ‬دقائق،‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬البرازيلي‭ ‬دافيد‭ ‬نيريس‭ (‬79‭).‬

وأبقى‭ ‬ستانكوفيتش‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬فريقه،‭ ‬إثر‭ ‬تصديه‭ ‬ببراعة‭ ‬لتسديدة‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬ماتياس‭ ‬أوليفيرا‭ (‬82‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجانب‭ ‬تسديدة‭ ‬لوكاكو‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬84‭).‬

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