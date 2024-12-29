أودينيزي يفرّط بتقدمه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرّط‭ ‬أودينيزي‭ ‬بتقدمه‭ ‬بهدفين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬2‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اكتفائه‭ ‬بنقطة،‭ ‬يُعدّ‭ ‬التعادل‭ ‬جيدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬باولو‭ ‬فانولي‭ ‬مدرب‭ ‬تورينو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معرضا‭ ‬للإقالة،‭ ‬واكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭.‬

وجدد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أوربانو‭ ‬كايرو‭ ‬الثقة‭ ‬بالمدرب‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬إن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬بالمدرب‭ ‬باولو‭ ‬فانولي‭. ‬الفريق‭ ‬يقف‭ ‬بجانبه‭ ‬ونريد‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الإضافيين‭ ‬له‮»‬‭.‬

وبقيَ‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بـ24‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬تورينو‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬بـ20‭ ‬نقطة‭. ‬وتقدم‭ ‬أودينيزي‭ ‬بهدفي‭ ‬المدافع‭ ‬إيزاك‭ ‬توريه‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ركنية‭ ‬سددها‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬الطاير‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬41‭)‬،‭ ‬ولورنتسو‭ ‬لوكا‭ ‬من‭ ‬ركنية‭ ‬ثانية‭ ‬تابعها‭ ‬برأسه‭ (‬49‭).‬

ومن‭ ‬ركنية‭ ‬أيضا،‭ ‬سجل‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬تشي‭ ‬أدامز‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬سددها‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الروماني‭ ‬رازفان‭ ‬سافا‭ ‬لكنها‭ ‬ارتدت‭ ‬إلى‭ ‬أدامز‭ ‬مجددا،‭ ‬فسددها‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬أرضية‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬المرمى‭ (‬53‭).‬

وأردك‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬سامويلي‭ ‬ريتشي‭ ‬التعادل‭ ‬حين‭ ‬هيأ‭ ‬أدامز‭ ‬الكرة‭ ‬وحضرها‭ ‬لزميله‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬فاكتفى‭ ‬سافا‭ ‬بمتابعتها‭ ‬تدخل‭ ‬المرمى‭ (‬64‭).‬