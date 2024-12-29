ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره في موسمه الاستثنائي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه ليفربول إلى اكتساح مضيفه ويستهام يونايتد 5 / صفر أمس الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة خيالية من صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة .44
ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وصار (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، فيما تكفل (البديل) البرتغالي ديوجو جوتا بإحراز الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 84، من صناعة صلاح، الذي عزز صدارته أيضا لقائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 45 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نوتينجهام فورست، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة. في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة في المركز الثالث.
وفي مباريات أخرى واصل نوتنغهام فوريست أفضل بداية موسم له منذ 1994-1995 حين أنهى الدوري ثالثا، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليا، وجاء على حساب مضيفه إيفرتون بهدفين سجلهما النيوزيلندي كريس وود (15) ومورغان غيبس-وايت (61).
ورفع فريق المدرب نونو إشبيريتو سانتو رصيده إلى 37 نقطة وبات ثانيا موقتا بانتظار مباراة تشلسي (35 نقطة) مع إيبسويتش الإثنين، وأرسنال (36) مع برنتفورد الأربعاء.
وبعد هزيمتين أمام ليفربول (3-6) ونوتنغهام (0-1)، فرط توتنهام بفرصة استعادة توازنه بعدما حوّل تخلفه أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدف للكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (7) إلى تقدم 2-1 بهدفين للأوروغوياني رودريغو بنتانكور (12) وبرينان جونسون (3+45) الذي سجل بعد ثوان من إضاعة زميله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ركلة جزاء (43)، قبل أن تهتز شباكه في الرمق الأخير بهدف التعادل الذي سجله البديل النروجي يورغن ستراند لارسن (87).
ومُني الفريق اللندني الآخر فولهام بالمصير ذاته، إذ كان متقدما على ضيفه بورنموث بهدفين للمكسيكي راوول خيمينيس (40) والويلزي هاري ويلسون (73) مقابل هدف للبرازيلي إيفانيلسون (51)، قبل أن يتلقى هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 89 عبر البديل البوركيني دانغو أوتارا، مكتفيا بنقطة رفع بها رصيده إلى 29 بفارق نقطة خلف ضيفه السادس.
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