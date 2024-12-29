ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نثر‭ ‬سحره‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬هدفين،‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬اكتساح‭ ‬مضيفه‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬5‭ / ‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ19‭ ‬للمسابقة‭.‬

وعلى‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬افتتح‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياز‭ ‬التسجيل‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬خيالية‭ ‬من‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬44

ورفع‭ ‬صلاح‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬هدفا،‭ ‬معززا‭ ‬صدارته‭ ‬لقائمة‭ ‬هدافي‭ ‬المسابقة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وصار‭ (‬الملك‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬ويصنع‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬مختلفة‭ ‬لنفس‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬وأضاف‭ ‬ترينت‭ ‬أليكسندر‭ ‬أرنولد‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54،‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ (‬البديل‭) ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84،‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬صدارته‭ ‬أيضا‭ ‬لقائمة‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تقديما‭ ‬للتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بـ13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬تمريرات‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬نجم‭ ‬أرسنال‭. ‬بتلك‭ ‬النتيجة،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الـ14‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة‭ ‬وحيدة،‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬مازال‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ويستهام،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬خسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬و5‭ ‬تعادلات،‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬واصل‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬1994-1995‭ ‬حين‭ ‬أنهى‭ ‬الدوري‭ ‬ثالثا،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ (‬15‭) ‬ومورغان‭ ‬غيبس‭-‬وايت‭ (‬61‭).‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬ثانيا‭ ‬موقتا‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬تشلسي‭ (‬35‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬إيبسويتش‭ ‬الإثنين،‭ ‬وأرسنال‭ (‬36‭) ‬مع‭ ‬برنتفورد‭ ‬الأربعاء‭.‬

وبعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ (‬3-6‭) ‬ونوتنغهام‭ (‬0-1‭)‬،‭ ‬فرط‭ ‬توتنهام‭ ‬بفرصة‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعدما‭ ‬حوّل‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بهدف‭ ‬للكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬هوانغ‭ (‬7‭) ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بهدفين‭ ‬للأوروغوياني‭ ‬رودريغو‭ ‬بنتانكور‭ (‬12‭) ‬وبرينان‭ ‬جونسون‭ (‬3+45‭) ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬إضاعة‭ ‬زميله‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬43‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬النروجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ (‬87‭).‬

ومُني‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الآخر‭ ‬فولهام‭ ‬بالمصير‭ ‬ذاته،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬للمكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ (‬40‭) ‬والويلزي‭ ‬هاري‭ ‬ويلسون‭ (‬73‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للبرازيلي‭ ‬إيفانيلسون‭ (‬51‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬البوركيني‭ ‬دانغو‭ ‬أوتارا،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بنقطة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬ضيفه‭ ‬السادس‭.‬