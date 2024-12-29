فيورنتينا يفرض التعادل على يوفنتوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): فرض فيورنتينا التعادل على مضيفه يوفنتوس 2/2، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز السادس. وتقدم يوفنتوس عن طريق خيفرين تورام في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي رائع انتهى بتسديدة سكنت شباك ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا.
لكن فيورنتينا نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق مويس كين، لاعب يوفنتوس السابق، الذي تلقى عرضية من زميله ياسين عدلي من الجهة اليسرى، ليحولها بضربة رأس في شباك الحارس ميكيلي دي جريجوريو. وفي الدقيقة 48 سجل تورام الهدف الثاني له والثاني ليوفنتوس، حيث تلقى تمريرة رائعة وسط مدافعي فيورنتينا، من زميله تيون كوبمينرز، ليتسلم الكرة ويسددها في الشباك.
ونجح فيورنتينا في إدراك التعادل في الدقيقة 86 عن طريق ريكاردو سوتيل، الذي وصلت إليه كرة من زميله مويس كين داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في سقف مرمى دي جريجوريو.
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