فيورنتينا يفرض التعادل على يوفنتوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فرض‭ ‬فيورنتينا‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬2‭/‬2،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ورفع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭. ‬وتقدم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خيفرين‭ ‬تورام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬انتهى‭ ‬بتسديدة‭ ‬سكنت‭ ‬شباك‭ ‬ديفيد‭ ‬دي‭ ‬خيا‭ ‬حارس‭ ‬فيورنتينا‭.‬

لكن‭ ‬فيورنتينا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مويس‭ ‬كين،‭ ‬لاعب‭ ‬يوفنتوس‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬ياسين‭ ‬عدلي‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬ليحولها‭ ‬بضربة‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬ميكيلي‭ ‬دي‭ ‬جريجوريو‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬48‭ ‬سجل‭ ‬تورام‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثاني‭ ‬ليوفنتوس،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬وسط‭ ‬مدافعي‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬تيون‭ ‬كوبمينرز،‭ ‬ليتسلم‭ ‬الكرة‭ ‬ويسددها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

ونجح‭ ‬فيورنتينا‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ريكاردو‭ ‬سوتيل،‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬مويس‭ ‬كين‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬مرمى‭ ‬دي‭ ‬جريجوريو‭.‬