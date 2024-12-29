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سيتي يتنفس الصعداء

12/29/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنفس‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الصعداء‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬معنوي‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬بعد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات،‭ ‬وكان‭ ‬ضد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وخاض‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لقاء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬14‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬ضد‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬جعبة‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭.‬

وبفوزه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أنهى‭ ‬سيتي‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مؤقتا،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يمنحه‭ ‬ذلك‭ ‬الدفع‭ ‬المعنوي‭ ‬اللازم‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬كبوته‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬ليستر‭ ‬بهزيمة‭ ‬رابعة‭ ‬تواليا‭ ‬وخامسة‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬سيتي،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭.‬

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