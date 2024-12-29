سيتي يتنفس الصعداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): تنفس مانشستر سيتي حامل اللقب الصعداء بعض الشيء بتحقيقه فوزه الثاني فقط في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات، وذلك بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 2-0 أمس الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقاء وهو في وضع معنوي صعب جدا بعد الاكتفاء بفوز يتيم في آخر 13 مباراة ضمن كافة المسابقات، وكان ضد نوتنغهام فورست 3-0 في الرابع من الشهر الحالي ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.
وخاض حامل اللقب لقاء أمس الأحد وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 14 عن ليفربول المتصدر الذي يلعب لاحقا ضد وست هام، مع مباراة مؤجلة أيضا في جعبة «الحمر».
وبفوزه التاسع في الدوري هذا الموسم، أنهى سيتي العام بشكل إيجابي إلى حد ما ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، على أمل أن يمنحه ذلك الدفع المعنوي اللازم للخروج من كبوته.
وفي المقابل، مني ليستر بهزيمة رابعة تواليا وخامسة متتالية على يد سيتي، ليتجمد رصيد فريق المدرب الهولندي رود فان نيستلروي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر مؤقتا.
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