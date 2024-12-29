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فوكيتش يتقدم في بطولة برزبين

12/29/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬فاز‭ ‬الأسترالي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوكيتش‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ديفيد‭ ‬جوفين‭ ‬المصنف‭ ‬السابع‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬بالقرعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبطولة‭ ‬برزبين‭ ‬الدولية‭ ‬للتنس‭ ‬للرجال‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وبعد‭ ‬نزوله‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬التأهيلية،‭ ‬لم‭ ‬يهدر‭ ‬فوكيتش‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬بات‭ ‬رافتر‭ ‬ليشق‭ ‬طريقه‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرصتي‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭.‬

وكسر‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬والمشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬المتقاربة‭ ‬ليمهد‭ ‬الطريق‭ ‬للفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬دقيقة‭ ‬بفضل‭ ‬احتفاظه‭ ‬بإرساله‭ ‬القوي‭.‬

ويواجه‭ ‬فوكيتش‭ ‬مباراة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬جريجور‭ ‬ديميتروف‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬يانيك‭ ‬هانفمان‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وسيستهل‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نيك‭ ‬كيريوس‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬وسيبدأ‭ ‬مساعيه‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬ببطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وستشهد‭ ‬بطولة‭ ‬السيدات‭ ‬مشاركة‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أرينا‭ ‬سبالينكا‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬لاعبة‭ ‬روسيا‭ ‬البيضاء‭ ‬منافستها‭ ‬ريناتا‭ ‬زارازوا‭ ‬بعدما‭ ‬أعفتها‭ ‬القرعة‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬


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