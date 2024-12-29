فوكيتش يتقدم في بطولة برزبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): فاز الأسترالي ألكسندر فوكيتش بنتيجة 6-2 و6-3 على ديفيد جوفين المصنف السابع عالميا سابقا في المباراة الوحيدة بالقرعة الرئيسية لبطولة برزبين الدولية للتنس للرجال التي أقيمت أمس الأحد.
وبعد نزوله إلى الملعب في الفترة المسائية بعد سلسلة من المباريات في التصفيات التأهيلية، لم يهدر فوكيتش الكثير من الوقت في ملعب بات رافتر ليشق طريقه بقوة في المجموعة الافتتاحية إذ نجح في الاستفادة من فرصتي كسر إرسال منافسه.
وكسر اللاعب الأسترالي (28 عاما) والمشارك ببطاقة دعوة إرسال منافسه مجددا في الشوط الثامن من المجموعة الثانية المتقاربة ليمهد الطريق للفوز الذي حققه في 82 دقيقة بفضل احتفاظه بإرساله القوي.
ويواجه فوكيتش مباراة محتملة مع حامل اللقب جريجور ديميتروف إذا تمكن اللاعب البلغاري من الفوز على يانيك هانفمان الصاعد من التصفيات.
وسيستهل نوفاك ديوكوفيتش موسم 2025 عندما يلعب في الزوجي إلى جانب نيك كيريوس اليوم الإثنين وسيبدأ مساعيه للفوز بلقبه رقم 100 في فردي الرجال ببطولات اتحاد اللاعبين المحترفين عندما يواجه رينكي هيجيكاتا في وقت لاحق.
وستشهد بطولة السيدات مشاركة بطلة أستراليا المفتوحة أرينا سبالينكا إذ تواجه لاعبة روسيا البيضاء منافستها ريناتا زارازوا بعدما أعفتها القرعة من خوض الدور الأول.
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