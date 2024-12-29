زفيريف يتألق في مستهل مسيرة ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيرث‭ - (‬رويترز‭): ‬تغلب‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬على‭ ‬تياجو‭ ‬مونتيرو‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬لتفوز‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬وتحقق‭ ‬بداية‭ ‬مظفرة‭ ‬لمسيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للتنس‭ ‬للفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بينما‭ ‬تغلبت‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬على‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭.‬

وغاب‭ ‬زفيريف‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2022‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا،‭ ‬وهو‭ ‬التصنيف‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬باريس‭ ‬للأساتذة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬مستواه‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬ينطلق‭ ‬بها‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إذ‭ ‬استغل‭ ‬تسديداته‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬ليكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ويفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بضربة‭ ‬إرسال‭ ‬ساحقة‭.‬

وضغط‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المجموعة‭ ‬التالية‭ ‬ووجه‭ ‬ضربة‭ ‬خلفية‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وأنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬ليمنح‭ ‬ألمانيا‭ ‬التقدم‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالعودة،‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬ألعب‭ ‬التنس‭ ‬كثيرا‭ ‬خارج‭ ‬الموسم،‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬لذا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المجهود‭ ‬أتى‭ ‬بثماره‮»‬‭.‬