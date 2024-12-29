زفيريف يتألق في مستهل مسيرة ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيرث - (رويترز): تغلب ألكسندر زفيريف على تياجو مونتيرو 6-4 و6-4 لتفوز ألمانيا على البرازيل وتحقق بداية مظفرة لمسيرة الدفاع عن لقبها في كأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة أمس الأحد، بينما تغلبت جمهورية التشيك على النرويج في مباراة صعبة.
وغاب زفيريف فترة طويلة عن الملاعب بعد إصابته في أربطة الكاحل في بطولة فرنسا المفتوحة 2022 لكنه عاد ليحتل المركز الثاني عالميا، وهو التصنيف الأعلى في مسيرته، بعد فوزه ببطولة باريس للأساتذة الشهر الماضي.
وواصل اللاعب الألماني (27 عاما) مستواه الجيد في بطولة الفرق المختلطة التي ينطلق بها الموسم الجديد إذ استغل تسديداته القوية من الخط الخلفي ليكسر إرسال منافسه في الشوط الأول ويفوز بالمجموعة الأولى بضربة إرسال ساحقة.
وضغط زفيريف في بداية المجموعة التالية ووجه ضربة خلفية مذهلة في طريقه لكسر إرسال منافسه مرة أخرى وأنهى المباراة بشكل مريح ليمنح ألمانيا التقدم 2-صفر قبل مباراة الزوجي المختلط.
وقال زفيريف: «أنا سعيد جدا بالعودة، سعيد جدا باللعب مع منتخب ألمانيا». وأضاف: «لم ألعب التنس كثيرا خارج الموسم، كنت في الواقع في صالة الألعاب الرياضية، لذا أعتقد أن المجهود أتى بثماره».
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