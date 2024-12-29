Monday, 30 December 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز النرويج وألمانيا وإيطاليا في كأس يونايتد

12/29/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيرث‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬لتخسر‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬التشيك‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تقدمت‭ ‬التشيك‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كارولينا‭ ‬موتشوفا‭ ‬على‭ ‬ماليني‭ ‬هيلجو‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬رود‭ ‬على‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬المصنف‭ ‬25‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ (‬8/6‭/) ‬و5‭/‬7‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬قرابة‭ ‬الثلاث‭ ‬ساعات‭. ‬وشعر‭ ‬رود‭ ‬بالإنهاك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬ساقيه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط،‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬ماتشاك‭ ‬وموتشوفا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬فيكتور‭ ‬دوراسوفيتش‭ ‬واولريكي‭ ‬ايكيري‭ ‬6‭/‬4‭/ ‬و6‭/‬4‭.‬

وفي‭ ‬بيرث‭ ‬فازت‭ ‬لورا‭ ‬سيجموند‭ ‬على‭ ‬بيتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬6/3‭ ‬و1‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬ساعتين‭ ‬و33‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬زفيريف‭ ‬على‭ ‬تياجو‭ ‬مونتيريو‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬وفي‭ ‬سيدني‭ ‬فازت‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬سويسرا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬على‭ ‬دومينيك‭ ‬ستريكر‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و7‭/‬6‭ (‬7/2‭) ‬ثم‭ ‬تغلبت‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬المصنفة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬بيليندا‭ ‬بينسيتش‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

وباتت‭ ‬إيطاليا‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN29122024000055011008ID1109040047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث