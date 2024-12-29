فوز النرويج وألمانيا وإيطاليا في كأس يونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيرث -(د ب أ): فاز النرويجي كاسبر رود المصنف السادس على العالم في مباراة فئة الفردي لكنه لم يتمكن من المشاركة في فئة الزوجي المختلط لتخسر بلاده أمام التشيك 1/2 في كأس يونايتد للتنس في سيدني أمس الأحد. وفي المباراة الأولى تقدمت التشيك 1/صفر بعد فوز كارولينا موتشوفا على ماليني هيلجو 6/2 و6/2، ثم فاز رود على توماس ماتشاك المصنف 25 على العالم بنتيجة 7/6 (8/6/) و5/7 و6/4 في مباراة استغرقت قرابة الثلاث ساعات. وشعر رود بالإنهاك في المجموعة الثالثة وتلقى العلاج على ساقيه، قبل أن يغيب عن مواجهة الزوجي المختلط، التي حسمها ماتشاك وموتشوفا بالفوز على فيكتور دوراسوفيتش واولريكي ايكيري 6/4/ و6/4.
وفي بيرث فازت لورا سيجموند على بيتريز حداد مايا 6/3 و1/6 و6/4 في مباراة استغرقت ساعتين و33 دقيقة ثم فاز زفيريف على تياجو مونتيريو 6/4 و6/4 وفي سيدني فازت إيطاليا على سويسرا 2/صفر حيث تفوق فلافيو كوبولي على دومينيك ستريكر 6/3 و7/6 (7/2) ثم تغلبت جاسمين باوليني المصنفة الرابعة على العالم على بيليندا بينسيتش 6/1 و6/1 في مباراة استغرقت أقل من ساعة.
وباتت إيطاليا الآن على أعتاب تصدر المجموعة الرابعة والتأهل لدور الثمانية عبر الفوز على فرنسا الثلاثاء المقبل.
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