فوز النرويج وألمانيا وإيطاليا في كأس يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيرث‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬لتخسر‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬التشيك‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تقدمت‭ ‬التشيك‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كارولينا‭ ‬موتشوفا‭ ‬على‭ ‬ماليني‭ ‬هيلجو‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬رود‭ ‬على‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬المصنف‭ ‬25‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ (‬8/6‭/) ‬و5‭/‬7‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬قرابة‭ ‬الثلاث‭ ‬ساعات‭. ‬وشعر‭ ‬رود‭ ‬بالإنهاك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬ساقيه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط،‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬ماتشاك‭ ‬وموتشوفا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬فيكتور‭ ‬دوراسوفيتش‭ ‬واولريكي‭ ‬ايكيري‭ ‬6‭/‬4‭/ ‬و6‭/‬4‭.‬

وفي‭ ‬بيرث‭ ‬فازت‭ ‬لورا‭ ‬سيجموند‭ ‬على‭ ‬بيتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬6/3‭ ‬و1‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬ساعتين‭ ‬و33‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬زفيريف‭ ‬على‭ ‬تياجو‭ ‬مونتيريو‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬وفي‭ ‬سيدني‭ ‬فازت‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬سويسرا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬على‭ ‬دومينيك‭ ‬ستريكر‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و7‭/‬6‭ (‬7/2‭) ‬ثم‭ ‬تغلبت‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬المصنفة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬بيليندا‭ ‬بينسيتش‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

وباتت‭ ‬إيطاليا‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬