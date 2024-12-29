فوز عاشر على التوالي لثاندر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الشرقية فوزا مريحا على مضيفه شارلوت هورنتس 106-94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) حيث سجل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 22 نقطة وجايلن ويليامز 20.
ووصل ثاندر بسلسلة انتصاراته المتتالية إلى عشرة في الدوري المنتظم، على الرغم من خسارته أمام ميلووكي باكس في مباراة نهائي الكأس التي لم تُحسب ضمن جدول الموسم.
وفي شيكاغو، قاد الأسترالي جوش غيدي فريق بولز بـ23 نقطة، 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة لتحقيق الفوز على ضيفه ميلووكي باكس بفارق خمس نقاط 116-111 في ظل غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن صفوف الأخير.
وأضاف المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 23 نقطة و13 متابعة لبولز الذي كان داميان ليلارد أفضل مسجيله بـ29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.
وكانت مشاركة ليلارد مشكوك في أمرها بسبب المرض الذي أبعد أنتيتوكونمبو.
وبغياب النجم ليبرون جيمس بداعي المرض أيضا، فاز فريقه لوس أنجلوس ليكرز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 132-122، وذلك بفضل أنتوني ديفيس الذي سجل 36 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
وفي سان فرانسيسكو، سجل الكونغولي جوناثان كومينغا 34 نقطة، معادلا أعلى رقم له في مسيرته، وأحرز ثلاث رميات حرة في آخر 29 ثانية لمساعدة غولدن ستايت ووريرز للتغلب على ضيفه فينيكس صنز بنتيجة 109-105.
وفي بورتلاند، سجل الكندي شايدن شارب 23 نقطة في فوز بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه دالاس مافريكس 126-122، حيث سجل كايري إيرفينغ 46 نقطة لمافريكس الذي غاب عنه النجم السلوفيني المصاب لوكا دونتشيتش، بالإضافة إلى ناجي مارشال وبي جاي واشنطن، اللذين أوقفا بسبب دورهما في مشاجرة خلال مباراة الجمعة ضد صنز.
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