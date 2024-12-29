فوز عاشر على التوالي لثاندر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬فوزا‭ ‬مريحا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬106‭-‬94‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وجايلن‭ ‬ويليامز‭ ‬20‭.‬

ووصل‭ ‬ثاندر‭ ‬بسلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُحسب‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬شيكاغو،‭ ‬قاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬جوش‭ ‬غيدي‭ ‬فريق‭ ‬بولز‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة،‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬116‭-‬111‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬الأخير‭.‬

وأضاف‭ ‬المونتينيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬فوتشيفيتش‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬لبولز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬أفضل‭ ‬مسجيله‭ ‬بـ29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وكانت‭ ‬مشاركة‭ ‬ليلارد‭ ‬مشكوك‭ ‬في‭ ‬أمرها‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬أبعد‭ ‬أنتيتوكونمبو‭.‬

وبغياب‭ ‬النجم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬بداعي‭ ‬المرض‭ ‬أيضا،‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬132‭-‬122،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬سجل‭ ‬الكونغولي‭ ‬جوناثان‭ ‬كومينغا‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬معادلا‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وأحرز‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬29‭ ‬ثانية‭ ‬لمساعدة‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬بنتيجة‭ ‬109‭-‬105‭.‬

وفي‭ ‬بورتلاند،‭ ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬شايدن‭ ‬شارب‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬126‭-‬122،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬كايري‭ ‬إيرفينغ‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬لمافريكس‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬المصاب‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ناجي‭ ‬مارشال‭ ‬وبي‭ ‬جاي‭ ‬واشنطن،‭ ‬اللذين‭ ‬أوقفا‭ ‬بسبب‭ ‬دورهما‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬صنز‭.‬