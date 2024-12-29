Monday, 30 December 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز عاشر على التوالي لثاندر

12/29/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬فوزا‭ ‬مريحا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬106‭-‬94‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وجايلن‭ ‬ويليامز‭ ‬20‭.‬

ووصل‭ ‬ثاندر‭ ‬بسلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُحسب‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬شيكاغو،‭ ‬قاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬جوش‭ ‬غيدي‭ ‬فريق‭ ‬بولز‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة،‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬116‭-‬111‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬الأخير‭.‬

وأضاف‭ ‬المونتينيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬فوتشيفيتش‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬لبولز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬أفضل‭ ‬مسجيله‭ ‬بـ29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وكانت‭ ‬مشاركة‭ ‬ليلارد‭ ‬مشكوك‭ ‬في‭ ‬أمرها‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬أبعد‭ ‬أنتيتوكونمبو‭.‬

وبغياب‭ ‬النجم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬بداعي‭ ‬المرض‭ ‬أيضا،‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬132‭-‬122،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬سجل‭ ‬الكونغولي‭ ‬جوناثان‭ ‬كومينغا‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬معادلا‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وأحرز‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬29‭ ‬ثانية‭ ‬لمساعدة‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬بنتيجة‭ ‬109‭-‬105‭.‬

وفي‭ ‬بورتلاند،‭ ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬شايدن‭ ‬شارب‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬126‭-‬122،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬كايري‭ ‬إيرفينغ‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬لمافريكس‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬المصاب‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ناجي‭ ‬مارشال‭ ‬وبي‭ ‬جاي‭ ‬واشنطن،‭ ‬اللذين‭ ‬أوقفا‭ ‬بسبب‭ ‬دورهما‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬صنز‭.‬

MENAFN29122024000055011008ID1109040046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث