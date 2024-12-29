برونسون يسجل 55 نقطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قدّم‭ ‬جايلن‭ ‬برونسون‭ ‬أداء‭ ‬استثنائيا‭ ‬بتسجيله‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬لفريقه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬136‭-‬132‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وأحرز‭ ‬برونسون‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬42‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والوقت‭ ‬الإضافي،‭ ‬مساهما‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬نيكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تلقى‭ ‬ويزاردز‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬خسارته‭ ‬الـ24‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭.‬

وهذه‭ ‬ثالث‭ ‬مباراة‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬برونسون‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نيكس،‭ ‬حيث‭ ‬احتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬جهوده‭ ‬أمام‭ ‬واشنطن‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بغياب‭ ‬كايل‭ ‬كوزما‭ ‬وهدافه‭ ‬الرئيسي‭ ‬جوردان‭ ‬بول‭.‬

قال‭ ‬برونسون‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاث‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العشر‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريقه‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬متأخرين‭ ‬خطوة‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭. ‬وجدنا‭ ‬طريقة‭ ‬لنرفع‭ ‬الإيقاع‭ ‬وحققنا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أقرأ‭ ‬المباراة‭ ‬وأجد‭ ‬طريقة‭ ‬للتأثير‭ ‬عليها‭. ‬الليلة‭ ‬كان‭ ‬التأثير‭ ‬بالتسجيل‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬سعادته‭ ‬بتسجيل‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬حرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬رميات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬الرميات‭ ‬الحرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬كنت‭ ‬سيئا‭. ‬لكنني‭ ‬قدمت‭ ‬المطلوب‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‮»‬‭.‬



