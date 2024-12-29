برونسون يسجل 55 نقطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): قدّم جايلن برونسون أداء استثنائيا بتسجيله 55 نقطة في الفوز الصعب لفريقه نيويورك نيكس على مضيفه واشنطن ويزاردز 136-132 بعد التمديد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وأحرز برونسون (28 عاما) 42 من نقاطه في الشوط الثاني والوقت الإضافي، مساهما في قيادة نيكس إلى الفوز السابع تواليا من أصل 22 منذ انطلاق الموسم، محتلا المركز الثالث في المنطقة الشرقية.
في المقابل، تلقى ويزاردز متذيل الترتيب خسارته الـ24 مقابل خمسة انتصارات فقط.
وهذه ثالث مباراة يسجل فيها برونسون 50 نقطة في صفوف نيكس، حيث احتاج الفريق إلى كل جهوده أمام واشنطن الذي لعب بغياب كايل كوزما وهدافه الرئيسي جوردان بول.
قال برونسون الذي سجل ثلاث ثلاثيات من بين العشر التي حققها فريقه: «كنا متأخرين خطوة حتى الربع الأخير. وجدنا طريقة لنرفع الإيقاع وحققنا الفوز».
وأضاف: «أقرأ المباراة وأجد طريقة للتأثير عليها. الليلة كان التأثير بالتسجيل»، مبديا سعادته بتسجيل 16 من 17 رمية حرة، بما في ذلك خمس من ست رميات في الوقت الإضافي.
وتابع: «إنه أمر رائع، مع العلم أنني لم أكن جيدا في الرميات الحرة هذا العام. كنت سيئا. لكنني قدمت المطلوب عند الحاجة».
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