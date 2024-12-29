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أوساكا: أستطيع العودة إلى سابق مجدي

12/29/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوكلاند‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ترى‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬بإمكانها‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬مجدها،‭ ‬مشيرة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحمل‭ ‬‮«‬حبا‭ ‬عميقا‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬وتشعر‭ ‬بالحماس‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل‭.‬

عانت‭ ‬أوساكا‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬منذ‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬ولادة‭ ‬ابنتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتائجها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولتين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬أوساكا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مؤلم‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬فيها‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬لقبها‭ ‬مرتين‭ (‬2019‭ ‬و2021‭) ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬مليئا‭ ‬بالتحديات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أيضا‭ ‬أنني‭ ‬نضجت‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬عملت‭ ‬بجهد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬جدا‭ ‬ألا‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬أردتها،‭ ‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬أتطور‭ ‬وأتعلم‮»‬‭.‬

وأردفت‭ ‬المصنفة‭ ‬58‭ ‬راهنا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمسة‭ ‬جدا‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬لعبت‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬الجيدة‭ ‬حقا‭ (‬في‭ ‬2024‭)‬‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أوساكا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لتتطلع‭ ‬إليه‭ ‬وأن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مشتعلة‭ ‬بداخلها‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬هو،‭ ‬أعتقد،‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬وتعلم‭ ‬شيء‭ ‬جديد‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬وبالطبع‭ ‬أنا‭ ‬تنافسية‭ ‬جدا‭. ‬أحب‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬وبالمباريات،‭ ‬ومواجهة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬تحقيقه‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سُئلت‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تمتلك‭ ‬الحافز‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬القمة،‭ ‬أجابت‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬بالتأكيد‮»‬،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النتائج‭.‬

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