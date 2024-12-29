أوساكا: أستطيع العودة إلى سابق مجدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوكلاند - (أ ف ب): ترى اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا أن بإمكانها العودة إلى سابق مجدها، مشيرة أمس الأحد إلى أنها لا تزال تحمل «حبا عميقا» لكرة المضرب وتشعر بالحماس للموسم المقبل.
عانت أوساكا (27 عاما) من عدم الاستقرار في أدائها منذ عودتها إلى الملاعب في يناير هذا العام بعد ولادة ابنتها شاي في يوليو 2023.
منذ ذلك الحين، كانت أفضل نتائجها الوصول إلى ربع النهائي في بطولتين، وهو ما وصفته أوساكا بأنه «مؤلم للغاية».
وقالت اليابانية في دورة أوكلاند التي تستعد فيها لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تحمل لقبها مرتين (2019 و2021) «أعتقد أن عام 2024 كان عاما مليئا بالتحديات بالنسبة إلي، لكنني أعتقد أيضا أنني نضجت كثيرا».
وأضافت: «عملت بجهد أكبر من أي وقت مضى، وكان من المؤلم جدا ألا أحصل على النتائج التي أردتها، لكنني أشعر أنني أتطور وأتعلم».
وأردفت المصنفة 58 راهنا «أنا متحمسة جدا لهذا العام. لعبت بعض المباريات الجيدة حقا (في 2024)».
وأوضحت أوساكا أن هناك الكثير لتتطلع إليه وأن الرغبة في النجاح لا تزال مشتعلة بداخلها.
وقالت: «ما يدفعني للاستمرار في كرة المضرب هو، أعتقد، الدخول إلى الملعب وتعلم شيء جديد كل يوم».
وأردفت: «وبالطبع أنا تنافسية جدا. أحب الفوز بالبطولات وبالمباريات، ومواجهة أفضل اللاعبين في العالم لمعرفة ما يمكنني تحقيقه».
وعندما سُئلت عما إذا كانت لا تزال تمتلك الحافز للعودة إلى القمة، أجابت «نعم، بالتأكيد»، محذرة من أنها ليست من النوع الذي يستمر في اللعب إلى ما لا نهاية إذا لم تحقق النتائج.
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