كيسي يفوز بتصويت أجمل هدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور: حصل هدف فرانك كيسي لاعب نادي الأهلي السعودي على أعلى الأصوات في استفتاء أجمل أهداف الجولة الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
ونال كيسي نسبة 67 % من الأصوات ليتقدم إلى مرحلة قبل النهائي في سلسلة التصويت لأجمل أهداف البطولة.
وقد بدأت السلسلة، التي تشهد تقدم الهدف الفائز إلى الدور قبل النهائي، بعرض أفضل خمسة أهداف من الجولة الأولى ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب).
MENAFN29122024000055011008ID1109040043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.