كيسي يفوز بتصويت أجمل هدف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭: ‬حصل‭ ‬هدف‭ ‬فرانك‭ ‬كيسي‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬أجمل‭ ‬أهداف‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬لمنطقة‭ ‬الغرب،‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ونال‭ ‬كيسي‭ ‬نسبة‭ ‬67 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التصويت‭ ‬لأجمل‭ ‬أهداف‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬السلسلة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تقدم‭ ‬الهدف‭ ‬الفائز‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬بعرض‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ (‬منطقة‭ ‬الغرب‭).‬



