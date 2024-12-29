بيكر يحث ليفربول على صناعة التاريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حثّ‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬‮«‬صناعة‭ ‬تاريخه‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬المقارنات‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المتوج‭ ‬بآخر‭ ‬ألقاب‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

ويحكم‭ ‬ليفربول‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬آرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بديل‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب،‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬الثاني‭.‬

ويسعى‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لرفع‭ ‬كأس‭ ‬الـ«بريميرليغ‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭.‬

وتتساءل‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ليفربول‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬منهيا‭ ‬فترة‭ ‬عجاف‭ ‬استمرت‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬

وشدّد‭ ‬أليسون،‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬القلائل‭ ‬المتبقين‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬كلوب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تصنيفه‭ ‬وفقا‭ ‬لشروطه‭ ‬الخاصة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مقارنته‭ ‬بفريق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الألماني‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬متشابه‭ ‬للغاية،‭ ‬فهما‭ ‬فريقان‭ ‬مختلفان‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬أسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬قليلا‭ ‬الآن،‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬اللعب‭ ‬مباشرا‭: ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحول،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬مميزا،‭ ‬لقد‭ ‬حققنا‭ ‬أشياء‭ ‬عظيمة،‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لهذا‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬حققنا‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬معا‭ ‬أيضا،‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ (‬2019‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬مقارنة‭ ‬أنفسنا‭ ‬بالفرق‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نصنع‭ ‬تاريخنا‭ ‬الخاص‭. ‬لن‭ ‬نمحو‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬فعلناها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مميزة‭ ‬وستكون‭ ‬محفورة‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬‭.‬







