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لام يطالب بالحكم على نوير بواقعية

12/29/2024 7:13:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬لام،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬السابق،‭ ‬إنه‮
‬‭ ‬ينبغي‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مانويل‭ ‬نوير،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري،‭ ‬بواقعية‭ ‬وعدم‭ ‬مقارنة‭ ‬مستواه‭ ‬الحالي‭ ‬بأيام‭ ‬تألقه‭.‬

وتعرض‭ ‬نوير‭ ‬لانتقادات‭ ‬عديدة‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬اعتزل‭ ‬دوليا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬ولديه‭ ‬عقد‭ ‬ينتهي‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬تجديده‭ ‬لعام‭ ‬إضافي‭.‬

وقال‭ ‬لام،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬رفقة‭ ‬نوير،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬كيكر‮»‬‭ ‬الرياضية،‭ ‬إن‭ ‬نوير‭ ‬دائما‭ ‬يتعرض‭ ‬للانتقادات‭ ‬لأنه‭ ‬يتم‭ ‬مقارنة‭ ‬أدائه‭ ‬الحالي‭ ‬بفترة‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المنافسين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬تألقه‭ ‬كان‭ ‬الحارس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬وقد‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬لمدة‭ ‬عام،‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنسى‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬لام‭ :‬‮»‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬نسأل،‭ ‬هل‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه،‭ ‬والإجابة‭ ‬هي‭ ‬نعم،‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬مشاركته‭ ‬كأساسي‮»‬‭.‬

وبالحديث‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬نوير‭ ‬المتوقع‭ ‬قال‭ ‬لام‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭
‬نوير‭ ‬القرار‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭
‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬أمرا‭ ‬مؤثرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أنهيت‭ ‬مسيرتي‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬وغادرت‭ ‬بايرن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬وكنت‭ ‬قائدا‭ ‬للفريقين‭ ‬لكنني‭ ‬أدركت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬يمكني‭ ‬فعل‭ ‬المزيد‮»‬‭. ‬

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