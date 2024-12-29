لام يطالب بالحكم على نوير بواقعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ - (د ب أ) : قال فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، إنه
ينبغي الحكم على مانويل نوير، حارس مرمى الفريق البافاري، بواقعية وعدم مقارنة مستواه الحالي بأيام تألقه.
وتعرض نوير لانتقادات عديدة بسبب أدائه في الفترة الماضية، وكان قد اعتزل دوليا هذا الصيف ولديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بايرن ميونخ والذي من المتوقع تجديده لعام إضافي.
وقال لام، الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 والعديد من الألقاب مع النادي رفقة نوير، في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية، إن نوير دائما يتعرض للانتقادات لأنه يتم مقارنة أدائه الحالي بفترة تألقه في الماضي، حينما كان يتفوق على كل المنافسين.
وأضاف: «حينما كان في أوج تألقه كان الحارس الأول في العالم، الآن هو تقدم في العمر وقد تعرض لإصابة لمدة عام، لا يجب أن تنسى ذلك».
وتابع لام :»لهذا السبب سيكون من الأفضل أن نسأل، هل يقدم أفضل ما لديه، والإجابة هي نعم، إنه في بايرن ميونخ وهذا سبب مشاركته كأساسي».
وبالحديث عن تجديد عقد نوير المتوقع قال لام: «يجب أن يتخذ
نوير القرار وأن يكون
القرار الصحيح ، سيكون ذلك أمرا مؤثرا بالنسبة له».
وأضاف: «لقد أنهيت مسيرتي الدولية بعد الفوز بكأس العالم 2014، وغادرت بايرن بعد ذلك بثلاثة أعوام، وكنت قائدا للفريقين لكنني أدركت في مرحلة ما أنني لا يمكني فعل المزيد».
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