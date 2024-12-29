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إنزاغي يشيد بفريقه

12/29/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬كالياري‭ ‬3‭/ ‬صفر‭ ‬بالدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحسم‭ ‬إنتر‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بثلاثية‭ ‬اليساندرو‭ ‬باستوني‭ ‬ولاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬وهاكن‭ ‬كالهان‭ ‬اوغلو‭ ‬ليصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اتالانتا‭ ‬المتصدر‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭ ‬‮«‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أثنيت‭ ‬أنا‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬كالياري‭ ‬المنظم،‭ ‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬عرضا‭ ‬جماعيا‭ ‬رائعا،‭ ‬بدأنا‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التسجيل‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬إنزاغي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أردنا‭ ‬حقا‭ ‬الفوز‭ ‬وحققناه‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬التضحيات،‭ ‬كان‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مثيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬بعض‭ ‬الأهداف‭ ‬الهامة‭ ‬لتحقيقها‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬لكننا‭ ‬ندرك‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬لأننا‭ ‬سنلعب‭ ‬باستمرار،‭ ‬لكني‭ ‬محظوظ‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬رائعين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬

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