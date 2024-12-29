مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة
التاريخ
12/29/2024 3:11:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمال غزة.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا إسرائيليا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.
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