Sunday, 29 December 2024 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

12/29/2024 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمال غزة.


وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا إسرائيليا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.

MENAFN29122024000208011052ID1109039873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث