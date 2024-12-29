محافظة مصرية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت محافظة الإسكندرية شمالي مصر تعليق الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.
وأعلن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد أن قرار تعليق الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين في جميع المدارس والمعاهد في نطاق المحافظة.
كما قرر محافظ الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدا الاثنين.
وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان لها أن هذا القرار جاء "نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية".
واستثنى قرار محافظ الإسكندرية القيادات وأطقم العمل و"النوباتجيات" (المناوبون) وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
MENAFN29122024000208011052ID1109039872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.