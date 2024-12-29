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محافظة مصرية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

12/29/2024 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت محافظة الإسكندرية شمالي مصر تعليق الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

وأعلن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد أن قرار تعليق الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين في جميع المدارس والمعاهد في نطاق المحافظة.
كما قرر محافظ الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدا الاثنين.
وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان لها أن هذا القرار جاء "نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية".
واستثنى قرار محافظ الإسكندرية القيادات وأطقم العمل و"النوباتجيات" (المناوبون) وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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