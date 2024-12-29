الطيور هاجس بات يؤرق الطيارين بعد تسببها في حوادث متزايدة

MENAFN - Khaberni) خبرني -تعزى العديد من الحوادث الجوية في العالم، رغم أن معظمها كان طفيفا، إلى الاصطدام بالطيور، الأمر الذي قد يكون أدى إلى تحطم طائرة الأحد؛ أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية آتية من بانكوك.

ومنذ 1988، أودى اصطدام طائرات بالطيور بـ 262 شخصا وتسبب بتدمير 250 طائرة في جميع أنحاء العالم، بحسب مجموعة المخاطر المتعلقة بالحياة البرية والتابعة لهيئة الطيران الأسترالية.

ولا تشمل هذه الحصيلة حادث الطائرة الكورية الذي اسفر عن مقتل 179 شخصا.

وبات هذا النوع من الحوادث يتكرر مع تزايد عدد الرحلات الجوية. ففي الولايات المتحدة وحدها، تم الإبلاغ عن 291600 حادث بين حيوانات برية وطائرات مدنية بين عامي 1990 و2023، بحسب قاعدة بيانات أنشأتها إدارة الطيران الفيدرالية.

وفي فرنسا، سجلت المديرية العامة للطيران المدني 600 حادث سنويا خلال رحلات تجارية.

وأوقعت هذه الحوادث كل عام أضرارا بالطائرات تتجاوز قيمتها 1,2 مليار دولار، بحسب المجموعة الأسترالية.

وتحدث غالبا أثناء الإقلاع والهبوط، على ارتفاعات منخفضة إلى حد ما، تراوح بين 0 و50 قدما (15 مترا).

ونادرا ما تسجل حوادث أثناء التحليق لكنها ممكنة، ففي فرنسا تحطمت طائرة ركاب في عام 2021 في منطقة سين إيه مارن في ضواحي باريس بعد اصطدامها بطائر الغاق خلال تحليقها.

يعود أحد أشهر حوادث الطيران الناجمة عن الاصطدام بالطيور إلى كانون الثاني/يناير 2009، عندما تمكن قائد طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية وتقل 155 راكبا، من الهبوط على نهر هدسون في نيويورك بعد اصطدامه بمجموعة من طيور الأوز البرية.

- وقاية -

وتشكل حوادث الاصطدام الخطيرة بالحيوانات أقل من 8% من الحالات، وهي تميل نحو الإنخفاض في السنوات الأخيرة، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا.

والأضرار مادية في معظمها وتتمثل في تعرض هيكل الطائرة لخدوش.

لكن في حال قيام طائر أو أكثر "بالدخول إلى المحرك، فمن المحتمل أن يكون الضرر أكثر خطورة"، خصوصا إذا تأثر الضاغط "مما قد يتسبب في خلل أو يؤدي الى إيقاف المحرك"، بحسب خبير في الطيران.

واوضحت الادارة العامة للطيران المدني أنه قد يترتب على ذلك "عواقب على السلامة الجوية أو على استمرار الرحلة"، مع التسبب في "توقف المحرك والهبوط الحذر والعزوف عن الإقلاع والعودة والتأخير".

وتزداد المخاطر ربطا بحجم الطيور وعددها، خصوصا خلال فترة الهجرة.

وقد ينشأ من الاصطدام لهيب أو نشوب حريق في المحرك.

واوضح الخبير أن "الأمر لا يصل إلى حد تعطيل النظام الهيدروليكي والكهربائي للطائرة بالكامل" مما يتيح لقائد الطائرة المناورة والتحكم بمعدات الهبوط، مشيرا إلى إمكان استخدام المحرك الثاني في حال توقف الأول.

وللوقاية من المخاطر التي تشكلها الطيور، اتخذت المطارات والشركات المصنعة للطائرات مجموعة تدابير، منها اختبار مقاومة المحركات من طريق رمي الدجاج النافق عليها، اضافة الى إجراءات حول المطارات مثل بث صرخات استغاثة تطلقها الطيور عادة أو إطلاق أعيرة وقائية في الهواء لإبعادها.