الاكتئاب .. اعراضة واسبابة وطرق علاجه

MENAFN - Khaberni) خبرني -الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يؤثر على الصحة العاطفية والجسدية للإنسان، وهو عبارة عن مرض نفسي يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة والحياة بشكل عام، مع تغيرات في التفكير والسلوك والمشاعر وشعور باليأس والقيمة الذاتية المنخفضة والتي تؤثر سلباً على قدرة الشخص على أداء وظائفه اليومية.





يؤثر الاكتئاب على كافة جوانب الحياة، ويستمر لفترة طويلة، لذا قد يحتاج إلى تدخل طبي ونفسي، لما له من أثر شامل سواء نفسي فهو يسبب حزن عميق، يأس، فقدان الأمل، أو جسدي حيث يؤدي لتغيرات في النوم والشهية، أو اجتماعي إذ يمكن أن يؤدي للعزلة وانسحاب من العلاقات، وأيضاً معرفي مثل صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات.





ومن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالاكتئاب التغيرات الكيميائية في الدماغ، بسبب اختلال توازن المواد الكيميائية المسؤولة عن تنظيم المزاج مثل السيروتونين والدوبامين، تلعب الجينات دورًا مهمًا في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة به، وبعض الأمراض مثل الغدة الدرقية، والسرطان، وأمراض القلب، يمكن أن تسبب أعراضًا اكتئابية.





هناك العديد من العوامل النفسية التي تزيد من فرص التعرض للاكتئاب، مثل فقدان شخص عزيز، الطلاق، الفشل في تحقيق هدف، أو أي تغير كبير في الحياة، والتعرض لضغوط شديدة في العمل أو الدراسة أو العلاقات الشخصية يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، كما أن التفكير السلبي المستمر عن الحياة والمستقبل يمكن أن يعزز الشعور بالاكتئاب.





بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد قلة الدعم والعلاقات الاجتماعية القوية من خطر الإصابة بالاكتئاب، والضغوطات المختلفة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو نفسية يمكن أن تساهم أيضاً في الشعور بالاكتئاب.





يعتمد علاج الاكتئاب على نوعه وشدة الأعراض، وقد يشمل العلاج الدوائي، مثل تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، العلاج الضوئي في حالة الاكتئاب الموسمي، والعلاج الكهربائي للحالات الشديدة.





أنواع الاكتئاب

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الاكتئاب الكبير، وتتمثل أعراضه في الحزن الشديد، فقدان الاهتمام، تغيرات في الوزن والنوم، شعور بالذنب، صعوبة في التركيز.

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الاكتئاب المستمر، وتشمل أعراضه حزن مزمن أقل حدة من الاكتئاب الكبير، ولكن يستمر لفترة أطول.

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الاكتئاب الموسمي، وهو مرتبط بتغيرات الفصول، خاصة في الشتاء، ويظهر على شكل حزن، زيادة في الوزن، ورغبة في النوم.

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اكتئاب ما بعد الولادة، والذي يصيب الأمهات بعد الولادة، ويظهر على شكل حزن شديد، قلق، صعوبة في الارتباط بالطفل.

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الاكتئاب ثنائي القطب، والذي تتراوح أعراضه بين نوبات اكتئاب حادة ونوبات هوس شديدة.

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الاكتئاب الذهاني، والذي يرافقه أعراض ذهانية مثل الهلوسة والأوهام.

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الاكتئاب المرتبط بأمراض جسدية، وهو يحدث نتيجة للإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان أو مرض القلب.





أعراض الاكتئاب

تتنوع أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، ولكنها تشمل التالي:

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الشعور بالحزن الشديد واليأس لفترة طويلة.

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فقدان الاهتمام بالأنشطة والعادات الروتينية اليومية.

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تغيرات في الوزن مثل فقدان أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

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اضطرابات النوم وتشمل الأرق أو النوم الزائد.

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فقدان أو زيادة الشهية، بطء في التفكير والحركة.

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التقلبات المزاجية الحادة والشعور بالفراغ واليأس.

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الشعور بالتعب والإرهاق المستمر حتى بعد الراحة.

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صعوبة إنجاز المهام اليومية وتراجع في الأداء الدراسي أو المهني.

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صعوبة في التركيز والتفكير واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء.

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إهمال النظافة الشخصية والمظهر العام.

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الشعور بالذنب واللوم على الذات، وتقليل تقدير الذات.

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الانسحاب من العلاقات الاجتماعية وصعوبة في التواصل مع الآخرين.

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الشعور بالقلق والتوتر المستمر وأفكار سلبية متكررة.

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تجنب المناسبات الاجتماعية وضعف في العلاقات الأسرية والمهنية.

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في الحالات الشديدة، قد يفكر الشخص المصاب بالاكتئاب في الانتحار.





قد تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، وليس من الضروري وجود كل الأعراض للتشخيص بالاكتئاب، لذا يجب استشارة طبيب نفسي عند ملاحظة هذه الأعراض، فالعلاج المبكر يساعد في تحسن الحالة بشكل أسرع وأفضل.





أسباب الاكتئاب

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خلل في التوازن الكيميائي للناقلات العصبية في الدماغ.

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التغيرات الهرمونية خاصة في فترات معينة كما بعد الولادة.

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العامل الوراثي والتاريخ العائلي للاكتئاب.

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اضطرابات الغدد مثل قصور الغدة الدرقية.

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تدني تقدير الذات والثقة بالنفس، نمط التفكير السلبي والميل للتشاؤم.

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صدمات الطفولة والخبرات المؤلمة والضغط النفسي المستمر.

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فقدان شخص عزيز أو الانفصال عن شريك الحياة.

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المشاكل المالية والبطالة.

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العزلة الاجتماعية وضعف العلاقات.

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التعرض للتنمر أو العنف.

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الضغوط اليومية المتراكمة والتغيرات الكبيرة في الحياة.

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المشاكل الأسرية المستمرة، وظروف العمل الضاغطة.

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الأمراض المزمنة والإصابات الجسدية الشديدة.

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نمط الحياة الخاطئ مثل قلة النشاط البدني، اضطرابات النوم المزمنة وسوء التغذية.

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تعاطي المواد المخدرة والكحول.





من العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بالاكتئاب، التعرض لصدمات نفسية شديدة، الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، والعزلة الاجتماعية الشديدة، وللوقاية من ذلك، يجب الحفاظ على نمط حياة صحي، بناء علاقات اجتماعية داعمة، ممارسة الرياضة بانتظام، وتعلم مهارات إدارة الضغوط المختلفة.





اضرار الاكتئاب على الصحة

يؤثر الاكتئاب بشكل سلبي على الصحة الجسدية والنفسية، ويمكن أن يمتد تأثيره إلى مختلف أجهزة الجسم، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، ومن أبرز أضراره على الصحة:

1.



اضطرابات النوم، حيث يعاني مرضى الاكتئاب من صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مبكرًا، مما يؤثر على جودة الحياة ويضعف الجهاز المناعي.

2.



حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ، بسبب تأثيره على الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظائف الأمعاء.

3.



الشعور بآلام مزمنة في مختلف أنحاء الجسم، مثل الصداع وآلام المفاصل والعضلات، والتي لا تستجيب للعلاجات العادية.

4.



يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والالتهابات.

5.



يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

6.



يؤثر على الشهية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدانه، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

7.



يعاني مرضى الاكتئاب من مشاكل في الرغبة الجنسية ووظائف الانتصاب، مما يؤثر على العلاقات الزوجية.

8.



غالبًا ما يرتبط الاكتئاب باضطرابات القلق، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق المستمر.

9.



يتسبب في فقدان الاهتمام بالأنشطة، مما يؤدي إلى الشعور بالملل والوحدة.

10.



يؤثر على القدرة على التركيز والتفكير بوضوح، مما يجعل اتخاذ القرارات أمراً صعباً.

11.



العلاج المبكر للاكتئاب ضروري لتجنب هذه المضاعفات الخطيرة، والذي يتضمن مزيجًا من الأدوية والعلاج النفسي، وقد يتطلب تغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي والحصول على قسط كاف من النوم.





طرق علاج الاكتئاب

هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة للتخلص من الاكتئاب واستعادة الصحة النفسية والجسدية، ولكن يعتمد العلاج الأنسب على شدة الاكتئاب والعوامل الفردية لكل مريض.









1.



العلاج بالأدوية

يشمل مضادات الاكتئاب، والتي تعمل على تنظيم المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن المزاج، ومثبتات المزاج والتي تستخدم لعلاج الاضطراب ثنائي القطب الذي يشمل نوبات اكتئاب وهوس، أدوية القلق في حالات القلق المصاحب، ويجب تناول الأدوية تحت إشراف طبي فقط، وقد تستغرق 4-6 أسابيع لتظهر نتائجها.









2.



العلاج النفسي

يتضمن العلاج السلوكي المعرفي، الذي يركز على تغيير أنماط التفكير والسلوك السلبي، والعلاج بين الأفراد والذي يساعد على فهم كيفية تأثير العلاقات على المزاج وتطوير مهارات التواصل، والعلاج النفسي الديناميكي وهو يستكشف العوامل التي تساهم في الاكتئاب، ويساهم العلاج بالتحليل النفسي في فهم المشكلات النفسية، وتحسين الوعي الذاتي.









3.



العلاج بالصدمة الكهربائية

يستخدم في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى.









4.



العلاج الضوئي

يستخدم لعلاج الاكتئاب الموسمي.









5.



تغيير نمط الحياة

يشمل ممارسة التمارين الرياضية، لأنها تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات، تنظيم نمط النوم، التأمل واليوغا، لأنهما يساعدان على تقليل التوتر والقلق، وتقليل تناول الكافيين والكحول.









6.



الدعم الاجتماعي

يتضمن المشاركة في مجموعات الدعم، تقوية العلاقات العائلية، التواصل مع الأصدقاء، والانخراط في أنشطة اجتماعية.









7.



التأهيل المهني

يشمل العودة التدريجية للعمل، تعديل بيئة العمل عند الحاجة، تطوير مهارات إدارة الوقت، والتعامل مع ضغوط العمل.





وللتعافي من الاكتئاب، ينصح بالالتزام بخطة العلاج كاملة وعدم التوقف عن الأدوية فجأة، والحفاظ على مواعيد العلاج النفسي، وتوثيق التقدم والأعراض، ومن الضروري طلب الدعم عند الحاجة، وتشمل علامات التعافي، تحسن المزاج العام، عودة الاهتمام بالأنشطة، تحسن النوم والشهية، زيادة الطاقة والنشاط، وتحسن العلاقات الاجتماعية.





علاج الاكتئاب يختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق التعافي منه وقتاً، وتُعد الانتكاسات جزءاً طبيعياً من رحلة العلاج.



