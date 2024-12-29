طريقة عمل الشاكرية وفوائدها

MENAFN - Khaberni) خبرني -الشاكرية هي أحد الأطباق الشهية المميزة التي تنتمي إلى المطبخ الشامي، خاصة في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، والتي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الكريمي، ويتم تحضيرها بشكل أساسي من اللبن الرائب أو الزبادي، وهو المكون الأساسي والمسؤول عن قوامها الكريمي وحموضتها اللطيفة، مع إضافة مكونات أخرى تختلف باختلاف الوصفة والذوق الشخصي، وتُعتبر من الأطباق الرئيسية في العديد من البلدان العربية.





تتميز الشاكرية بمذاقها الفريد الذي يجمع بين حلاوة اللبن وحموضته قليلاً، مع نكهة البهارات والتوابل المستخدمة في تحضيرها، ويُعد القوام الكريمي من أهم مميزات الشاكرية، حيث يعطيها ملمساً ناعماً ومميزاً، وهي سهلة التحضير للغاية ولا تحتاج إلى مكونات معقدة أو وقت طويل لإعدادها، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة لتحضير الشاكرية، مما يتيح تجربة نكهات متنوعة.





والشاكرية ذات قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، مما يجعلها وجبة صحية ومتكاملة، وتضاف إليها مجموعة متنوعة من البهارات والتوابل، مثل القرفة والهيل والزنجبيل، مما يعطيها نكهة مميزة ورائحة عطرة، ويمكن إضافة اللحم أو الدجاج إلى الشاكرية لزيادة قيمتها الغذائية وتنوع نكهتها، وغالباً ما تقدم الشاكرية مع الأرز الأبيض أو البسمتي.





وتحظى الشاكرية بشعبية كبيرة في المناسبات والأعياد، فهي مناسبة لكافة الأذواق ويمكن تعديل وصفتها لتناسب الجميع، سواء كانت حارة أو معتدلة، إذ تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة متكاملة.





وتشتهر الشاكرية بعدة مميزات تجعلها واحدة من الأطباق المفضلة في بلاد الشام، فهي مصدر جيد للبروتين، لأن اللحم المستخدم فيها يوفر كمية جيدة من البروتين، مصدر للكربوهيدرات، حيث يمنح الأرز الكربوهيدرات اللازمة للحصول على الطاقة، والبهارات والتوابل المستخدمة مصدر للفيتامينات والمعادن وتعزز القيمة الغذائية، فهي توازن بين النكهات الحارة والحمضية ولها طعم رائع ورائحة مميزة.





يعود أصل الشاكرية إلى المطبخ الشامي، حيث كانت تحضر في المنازل والمناسبات الخاصة، والمكون الأساسي اللبن الرائب، كان يستخدم على نطاق واسع في المنطقة منذ القدم، ومع مرور الوقت، تطورت وصفة الشاكرية وأضيفت إليها مكونات جديدة مثل اللحوم والدجاج والبهارات، مما جعلها أكثر تنوعاً وغنى بالنكهات.





وتُعد سوريا وفلسطين الموطن الأصلي للشاكرية، حيث لا تزال تحضر حتى اليوم بطرق مختلفة في العديد من المناطق، وانتشرت بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم العربي، وأصبحت جزءًا من المطبخ التقليدي، ومع ذلك، يُعد استخدام اللبن الرائب الطازج من أهم أسرار الحصول على طعم لذيذ للشاكرية.





كما تلعب البهارات والتوابل دورًا هامًا في تحديد نكهة الشاكرية، مثل القرفة والهيل والزنجبيل، بالإضافة إلى طريقة الطهي الصحيحة تسهم في الحفاظ على قوام الشاكرية الكريمي وطعمها اللذيذ.





الشاكرية مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب12، وهما ضروريان لبناء وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجهاز العصبي، والكالسيوم مهم لصحة العظام والأسنان، ويضيف النشا قوامًا كريميًا للشاكرية، وهو مصدر للكربوهيدرات التي توفر الطاقة للجسم، وفي بعض الوصفات يضاف البيض، لإكسابها قيمة غذائية إضافية، حيث يحتوي على بروتين عالي الجودة ودهون صحية وفيتامينات ومعادن.





ويزيد إضافة اللحوم أو الدجاج من قيمة الشاكرية الغذائية، حيث يوفران بروتينًا عالي الجودة والحديد والزنك، ويضفي البصل والثوم نكهة مميزة لها، وهما مصدران جيدان للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة،كما تضيف البهارات والتوابل مثل القرفة والهيل نكهة مميزة، وهي أيضًا مصدر لمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض والالتهابات.





ولتحضير الشاكرية بطريقة صحيحة وصحية، ينصح باستخدام لبن رائب كامل الدسم، لاحتوائه على نسبة أعلى من الدهون الصحية التي تساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن، ويمكن إضافة الخضار المفرومة مثل الجزر والكوسا لزيادة محتواها من الألياف والفيتامينات، كما يمكن التحكم في كمية السكر المضافة للشاكرية للحفاظ على قيمتها الغذائية.





مكونات الشاكرية

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اللبن الرائب، وهو المكون الأساسي للشاكرية، ويمنحها قوامها الكريمي وحموضتها اللطيفة.

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النشا، والتي تعمل على تكثيف الشاكرية وإعطائها القوام المطلوب.

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اللحم أو الدجاج، وهما يضيفان نكهة غنية وبروتين عالي الجودة، ويمكن استخدام لحم العجل أو الخروف أو الدجاج.

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البصل والثوم، واللذان يضفيان نكهة مميزة وقوية للشاكرية.

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البهارات والتوابل مثل القرفة والهيل والزنجبيل والكمون، والتي تعزز من نكهة الشاكرية وتضيف إليها عمقاً في الطعم.

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الماء، يستخدم لتنسيق قوام الشاكرية.

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المكسرات مثل الصنوبر أو اللوز، تضيف قرمشة ونكهة مميزة.

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الزبيب، وهو يضيف حلاوة طبيعية ونكهة مميزة.

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يُفضل استخدام لبن رائب كامل الدسم للحصول على أفضل النتائج، ويمكن تعديل كمية النشا حسب الرغبة في الحصول على قوام أكثر أو أقل كثافة، كما يمكن تعديل نوع وكمية البهارات المستخدمة حسب الذوق الشخصي.





طريقة عمل الشاكرية

الشاكرية هي طبق شهي ومميز، ويمكن تحضيره بكل سهولة في المنزل وبخطوات بسيطة كالتالي:





المكونات:

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كيلو لحم عجل أو غنم

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بصلة كبيرة مفرومة

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حبة جزر مقطعة

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حبة كرفس مقطعة

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ورق لورا

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3 حبات هيل

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3 حبات قرنفل

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ملح

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نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

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2 لتر لبن رائب

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5 ملاعق كبيرة نشا

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كوب ماء

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نصف كوب مرق لحم

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فلفل أسود حسب الرغبة

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زبدة أو سمن للقلي





طريقة التحضير:

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قومي بوضع اللحم في قدر مع البصل والجزر والكرفس وورق اللورا والهيل والقرنفل والملح والفلفل والماء.

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اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج اللحم ويصبح المرق غنيًا بالنكهة.

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صفي اللحم وقطعيه إلى شرائح.

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في وعاء، اخلطي النشا مع الماء البارد حتى يذوب تمامًا.

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ضعي اللبن الرائب في قدر على نار هادئة، وقلبي باستمرار حتى يصبح دافئًا.

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أضيفي خليط النشا والمرق تدريجيًا إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط ذات قوام كريمي.

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أضيفي اللحم المقطع إلى الشاكرية وقلبي برفق، ويمكن قلي بعض البصل في الزبدة أو السمن ثم إضافته إليها لنكهة إضافية.

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ضعي الشاكرية في طبق التقديم وزينيها بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة، ويمكن تقديمها ساخنة مع الأرز الأبيض.

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يمكن استخدام الدجاج بدلاً من اللحم لتحضير الشاكرية، وللحصول على قوام أكثر كثافة، أضيفي المزيد من النشا.

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يجب إضافة خليط النشا والماء تدريجيًا إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب لمنع التكتل.





فوائد تناول الشاكرية

1.



الشاكرية من الأطباق الشامية الشهية والغنية بالقيمة الغذائية، إذ تحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن وغيرها.

2.



تُعتبر مصدراً جيداً للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم ويساهم في تعزيز صحة العضلات وحمايتها من الضعف والالتهاب.

3.



اللبن الرائب المكون الأساسي للشاكرية هو مصدر غني بالكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان، حيث يعمل على تقوية العظام ووقايتها من الهشاشة.

4.



تحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، فهي تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالغازات والانتفاخات، مما يدعم الجهاز الهضمي.

5.



تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب، والحديد، والزنك، والتي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وتساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والفيروسات.

6.



الشاكرية مصدر جيد للطاقة، حيث توفر الكربوهيدرات الموجودة فيها الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، وتقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

7.



الشاكرية وجبة دسمة وغنية بالبروتينات والدهون الصحية، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي التحكم في الوزن.

8.



البهارات المستخدمة في الشاكرية تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب وللأكسدة، مما يسهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالالتهابات المختلفة، خاصة التهابات المفاصل.

9.



يلعب محتوى الشاكرية من مضادات الأكسدة والبروتين والكالسيوم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فهي تساعد على خفض الكولسترول الضار والوقاية من النوبات القلبية ومشاكل الشرايين.

10.



يمكن أن يساهم تناول الشاكرية في تحسين صحة الدماغ، ووقايته من التعرض للمشاكل المختلفة، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز وظائف الذاكرة والتركيز.

11.



تعمل على تحفيز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمزاج الجيد والسعادة، لذا فإن تناولها يمكن أن يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

12.



تعمل بعض المركبات الموجودة في الشاكرية على تنظيم مستوى الناقلات العصبية المرتبطة بالاكتئاب، مما يساهم في تحسين المزاج، فضلا عن ذلك، فهي تساعد على تحسين نوعية النوم، مما يساهم في الشعور بالانتعاش والاسترخاء عند الاستيقاظ.



