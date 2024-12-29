طريقة عمل الهريسة بالسميد

MENAFN - Khaberni) خبرني -الهريسة بالسميد هي حلوى شرقية شهية، تتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، وتُعتبر من الحلويات الأساسية في المناسبات والأعياد، خاصة في شهر رمضان المبارك، تتكون بشكل أساسي من السميد والسكر والسمن والحليب، وتضاف إليها نكهات مختلفة مثل ماء الزهر والزعفران والفانيليا، لإضفاء طعم رائع ومميز لها.





تتكون الهريسة بالسميد بشكل أساسي من السميد الذي يعطيها قوامها الرقيق، السكر، يضفي الحلاوة على الهريسة، الحليب الذي يربط المكونات معاً ويمنح الهريسة رطوبة لا مثيل لها، البيض الذي يزيد من تماسك الهريسة، السمن أو الزبدة وهو يضيف نكهة غنية وقواماً دسماً، يمكن إضافة نكهات مثل ماء الزهر، الفانيليا، أو قشر الليمون لتعزيز الطعم، كما يمكن استخدام المكسرات مثل اللوز أو الفستق للتزيين.





الهريسة بالسميد ذات قيمة غذائية عالية، فهي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكونات المستخدمة، والتي توفر طاقة سريعة للجسم، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة أو حلوى بعد الوجبات، وتساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، كما تحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.





ولتحضير هريسة بالسميد لذيذة، يُفضل استخدام سميد ناعم للحصول على قوام ناعم ودقيق، خلط المكونات جيداً حتى تتجانس العجينة، ويجب الانتباه إلى درجة حرارة الفرن ووقت الخبز حتى لا تحترق الهريسة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو الفواكه المجففة.





لتناول الهريسة بشكل صحي، ينصح بإضافة أنواع مختلفة من المكسرات والفواكه المجففة إلى الهريسة لزيادة قيمتها الغذائية، تناولها باعتدال خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، كما يجب استخدام مكونات طازجة وعالية الجودة لتحضير الهريسة.





طرق عمل الهريسة بالسميد









1.



وصفة الهريسة بالسميد الكلاسيكية





المكونات:

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2 كوب سميد

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كوب سكر

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كوب حليب

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نصف كوب زيت

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بيضة

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ملعقة صغيرة بيكنج بودر

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فانيليا

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مكسرات للتزيين لوز وفستق





طريقة التحضير:

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في وعاء عميق، اخلطي السميد والسكر والبيكنج بودر والفانيليا.

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أضيفي الحليب والزيت والبيضة واخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

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اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ورشي عليها المكسرات.

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أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

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أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل التقديم.









2.



وصفة الهريسة بالسميد باللبن





المكونات:

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2 كوب سميد

.





كوب حليب

.





كوب سكر

.





نصف كوب زيت

.





بيضة

.





ملعقة صغيرة بيكنج بودر

.





فانيليا

.





كوب لبن زبادي





طريقة التحضير:

.





في وعاء عميق، اخلطي السميد والسكر والبيكنج بودر والفانيليا.

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أضيفي اللبن الزبادي إلى المكونات الجافة واخفقي جيدًا.

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اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ورشي عليها المكسرات.

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أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.









3.



وصفة الهريسة بالسميد بالفواكه المجففة





المكونات:

.





2 كوب سميد

.





كوب سكر

.





كوب حليب

.





نصف كوب زيت

.





بيضة

.





ملعقة صغيرة بيكنج بودر

.





فانيليا

.





مكسرات للتزيين لوز وفستق

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نصف كوب فواكه مجففة زبيب، أو تمر، أو مشمش





طريقة التحضير:

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أضيفي الفواكه المجففة إلى الخليط المحضر كما في الوصفة الأساسية قبل سكبه في الصينية، حيث يضيف نكهة مميزة وقيمة غذائية إضافية للهريسة.

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يمكن سقي الهريسة بالقطر الساخن بعد إخراجها من الفرن للحصول على مذاق أكثر حلاوة.

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يمكن إضافة توابل مثل القرفة أو الهيل إلى الخليط للحصول على نكهة مختلفة.

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زيني الهريسة بالمكسرات أو القشطة أو الفواكه الطازجة.

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يفضل استخدام سميد ناعم عند تحضير الهريسة بالسميد للحصول على قوام ناعم ودقيق، ويجب الانتباه إلى درجة حرارة الفرن ووقت الخبز حتى لا تحترق الهريسة، ويمكن تحضير قطر ساخن لرش الهريسة بعد خروجها من الفرن للحصول على مذاق لذيذ.





فوائد تناول الهريسة بالسميد

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تحتوي على الكربوهيدرات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، فهي تساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة أو حلوى بعد الوجبات.

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الحليب المستخدم في تحضير الهريسة غني بالكالسيوم الذي يلعب دورًا فعالاً في بناء العظام وتقويتها، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

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تساعد الكربوهيدرات الموجودة في الهريسة على زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

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الألياف الموجودة في الهريسة، تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في تنظيم الوزن.

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تحتوي الهريسة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب والحديد والزنك، والتي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

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وعلى الرغم من فوائدها، يجب تناول الهريسة باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، بسبب محتواها من السكريات والدهون.





أضرار تناول الهريسة بالسميد

على الرغم من مذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية، إلا أن الإفراط في تناول الهريسة بالسميد قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، وتشمل:

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تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون، مما يزيد من السعرات الحرارية، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة على المدى الطويل.

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السكر المضاف إلى الهريسة يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة للمصابين بمقاومة الأنسولين.

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السكريات الموجودة في الهريسة تتغذى على البكتيريا الموجودة في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتآكل المينا.

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الإفراط في الهريسة قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

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يحتوي السميد على الجلوتين، وهو بروتين قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.



