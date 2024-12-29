طريقة عمل الهريسة بالسميد

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- Khaberni) خبرني -
الهريسة بالسميد هي حلوى شرقية شهية، تتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، وتُعتبر من الحلويات الأساسية في المناسبات والأعياد، خاصة في شهر رمضان المبارك، تتكون بشكل أساسي من السميد والسكر والسمن والحليب، وتضاف إليها نكهات مختلفة مثل ماء الزهر والزعفران والفانيليا، لإضفاء طعم رائع ومميز لها.
تتكون الهريسة بالسميد بشكل أساسي من السميد الذي يعطيها قوامها الرقيق، السكر، يضفي الحلاوة على الهريسة، الحليب الذي يربط المكونات معاً ويمنح الهريسة رطوبة لا مثيل لها، البيض الذي يزيد من تماسك الهريسة، السمن أو الزبدة وهو يضيف نكهة غنية وقواماً دسماً، يمكن إضافة نكهات مثل ماء الزهر، الفانيليا، أو قشر الليمون لتعزيز الطعم، كما يمكن استخدام المكسرات مثل اللوز أو الفستق للتزيين.
الهريسة بالسميد ذات قيمة غذائية عالية، فهي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكونات المستخدمة، والتي توفر طاقة سريعة للجسم، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة أو حلوى بعد الوجبات، وتساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، كما تحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.
ولتحضير هريسة بالسميد لذيذة، يُفضل استخدام سميد ناعم للحصول على قوام ناعم ودقيق، خلط المكونات جيداً حتى تتجانس العجينة، ويجب الانتباه إلى درجة حرارة الفرن ووقت الخبز حتى لا تحترق الهريسة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو الفواكه المجففة.
لتناول الهريسة بشكل صحي، ينصح بإضافة أنواع مختلفة من المكسرات والفواكه المجففة إلى الهريسة لزيادة قيمتها الغذائية، تناولها باعتدال خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، كما يجب استخدام مكونات طازجة وعالية الجودة لتحضير الهريسة.
طرق عمل الهريسة بالسميد
1.
وصفة الهريسة بالسميد الكلاسيكية
المكونات:
.
2 كوب سميد
.
كوب سكر
.
كوب حليب
.
نصف كوب زيت
.
بيضة
.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
.
فانيليا
.
مكسرات للتزيين لوز وفستق
طريقة التحضير:
.
في وعاء عميق، اخلطي السميد والسكر والبيكنج بودر والفانيليا.
.
أضيفي الحليب والزيت والبيضة واخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
.
اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ورشي عليها المكسرات.
.
أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.
.
أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل التقديم.
2.
وصفة الهريسة بالسميد باللبن
المكونات:
.
2 كوب سميد
.
كوب حليب
.
كوب سكر
.
نصف كوب زيت
.
بيضة
.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
.
فانيليا
.
كوب لبن زبادي
طريقة التحضير:
.
في وعاء عميق، اخلطي السميد والسكر والبيكنج بودر والفانيليا.
.
أضيفي اللبن الزبادي إلى المكونات الجافة واخفقي جيدًا.
.
اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ورشي عليها المكسرات.
.
أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.
3.
وصفة الهريسة بالسميد بالفواكه المجففة
المكونات:
.
2 كوب سميد
.
كوب سكر
.
كوب حليب
.
نصف كوب زيت
.
بيضة
.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
.
فانيليا
.
مكسرات للتزيين لوز وفستق
.
نصف كوب فواكه مجففة زبيب، أو تمر، أو مشمش
طريقة التحضير:
.
أضيفي الفواكه المجففة إلى الخليط المحضر كما في الوصفة الأساسية قبل سكبه في الصينية، حيث يضيف نكهة مميزة وقيمة غذائية إضافية للهريسة.
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يمكن سقي الهريسة بالقطر الساخن بعد إخراجها من الفرن للحصول على مذاق أكثر حلاوة.
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يمكن إضافة توابل مثل القرفة أو الهيل إلى الخليط للحصول على نكهة مختلفة.
.
زيني الهريسة بالمكسرات أو القشطة أو الفواكه الطازجة.
.
يفضل استخدام سميد ناعم عند تحضير الهريسة بالسميد للحصول على قوام ناعم ودقيق، ويجب الانتباه إلى درجة حرارة الفرن ووقت الخبز حتى لا تحترق الهريسة، ويمكن تحضير قطر ساخن لرش الهريسة بعد خروجها من الفرن للحصول على مذاق لذيذ.
فوائد تناول الهريسة بالسميد
.
تحتوي على الكربوهيدرات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، فهي تساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة أو حلوى بعد الوجبات.
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الحليب المستخدم في تحضير الهريسة غني بالكالسيوم الذي يلعب دورًا فعالاً في بناء العظام وتقويتها، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.
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تساعد الكربوهيدرات الموجودة في الهريسة على زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.
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الألياف الموجودة في الهريسة، تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في تنظيم الوزن.
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تحتوي الهريسة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب والحديد والزنك، والتي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.
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وعلى الرغم من فوائدها، يجب تناول الهريسة باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، بسبب محتواها من السكريات والدهون.
أضرار تناول الهريسة بالسميد
على الرغم من مذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية، إلا أن الإفراط في تناول الهريسة بالسميد قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، وتشمل:
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تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون، مما يزيد من السعرات الحرارية، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة على المدى الطويل.
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السكر المضاف إلى الهريسة يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة للمصابين بمقاومة الأنسولين.
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السكريات الموجودة في الهريسة تتغذى على البكتيريا الموجودة في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتآكل المينا.
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الإفراط في الهريسة قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.
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يحتوي السميد على الجلوتين، وهو بروتين قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.
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