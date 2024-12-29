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السعودية تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب جنوب غرب البلاد

12/29/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 12 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب كوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ودوام السلامة لكوريا الجنوبية وشعبها الصديق.
وأعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية مصرع 179 شخصا ونجاة اثنان من أفراد الطاقم في حادث تحطم طائرة الركاب في وقت سابق اليوم.(النهاية)

ع ش


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