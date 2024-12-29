السعودية تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب جنوب غرب البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 12 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب كوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب
في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ودوام السلامة لكوريا الجنوبية وشعبها الصديق.
وأعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية مصرع 179 شخصا ونجاة اثنان من أفراد الطاقم في حادث تحطم طائرة الركاب في وقت سابق اليوم.(النهاية)
ع ش
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