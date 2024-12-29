الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 29 - 12 (كونا) -- كشفت الصين اليوم الأحد النقاب عن أسرع قطار
في العالم (سي آر 450) الذي تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلو مترا في الساعة.
وأعلنت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية في بيان أنها أطلقت النموذج الأول للقطار السريع (سي آر 450) في العاصمة بكين مشيرة إلى أنه الرائد دوليا من حيث المؤشرات الرئيسة مثل سرعة التشغيل وتوفير الطاقة ومستوى الضوضاء ومسافة الكبح.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن البيان قوله إن سرعة الاختبار للقطار تبلغ 450 كيلو مترا في الساعة وستكون سرعته عند التشغيل التجاري مستقبلا 400 كيلو متر في الساعة مقابل 350 كيلو مترا في الساعة سرعة القطارات السريعة الحالية.
يذكر أن الصين تملك أضخم شبكة للسكك الحديدية في العالم حيث بلغ طولها 162 ألف كيلو متر في حين وصل طول السكك الحديدية عالية السرعة إلى 47 ألف كيلو متر وهو ما يمثل حوالي 70 بالمئة من الطول الإجمالي لهذه السكك في العالم بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). (النهاية)
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