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الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450)

12/29/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 29 - 12 (كونا) -- كشفت الصين اليوم الأحد النقاب عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450) الذي تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلو مترا في الساعة.
وأعلنت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية في بيان أنها أطلقت النموذج الأول للقطار السريع (سي آر 450) في العاصمة بكين مشيرة إلى أنه الرائد دوليا من حيث المؤشرات الرئيسة مثل سرعة التشغيل وتوفير الطاقة ومستوى الضوضاء ومسافة الكبح.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن البيان قوله إن سرعة الاختبار للقطار تبلغ 450 كيلو مترا في الساعة وستكون سرعته عند التشغيل التجاري مستقبلا 400 كيلو متر في الساعة مقابل 350 كيلو مترا في الساعة سرعة القطارات السريعة الحالية.
يذكر أن الصين تملك أضخم شبكة للسكك الحديدية في العالم حيث بلغ طولها 162 ألف كيلو متر في حين وصل طول السكك الحديدية عالية السرعة إلى 47 ألف كيلو متر وهو ما يمثل حوالي 70 بالمئة من الطول الإجمالي لهذه السكك في العالم بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). (النهاية)

س ل ق / ن س ع



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