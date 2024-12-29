النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يكرم ثلاثة عسكريين تقديرا لجهودهم المخلصة في مباريات (خليجي 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 12 (كونا) -- كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد في قصر السيف الرائد فهد النويصر والرقيب أول حمد العنزي والرقيب أول محمد النومسي من مرتبات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تقديرا لجهودهم المخلصة في تعزيز القيم الإنسانية وتقديم الدعم والعون للجمهور خلال مباريات
خليجي 26.
وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بالمكرمين مؤكدا أنهم اعطوا نموذجا مشرفا للعمل الانساني حيث جمعوا بين أداء واجبهم في حفظ الامن وتقديم العون والدعم بكل تفان واخلاص لضمان راحة الجميع.
وأشار النائب الأول إلى أن هذه النماذج المضيئة تمثل القيم الحقيقية التي تحرص وزارة الداخلية على ترسيخها بما يسهم في إبراز الصورة المشرقة لمنتسبيها في كافة المحافل الوطنية والإقليمية متمنيا لهم التوفيق في الاعمال الموكلة لهم.
وأكدت (الداخلية) في البيان أن مسؤولية حفظ النظام يسهر عليها رجال الأمن بروح التفاني في خدمة الوطن واعلاء قيمة البذل وتقديم العون للجميع وهذا ما ظهر جليا في تعاملهم مع جماهير المباريات التي تحتضنها البلاد.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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