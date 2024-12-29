Sunday, 29 December 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يكرم ثلاثة عسكريين تقديرا لجهودهم المخلصة في مباريات (خليجي 26)

12/29/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 12 (كونا) -- كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد في قصر السيف الرائد فهد النويصر والرقيب أول حمد العنزي والرقيب أول محمد النومسي من مرتبات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تقديرا لجهودهم المخلصة في تعزيز القيم الإنسانية وتقديم الدعم والعون للجمهور خلال مباريات خليجي 26.
وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بالمكرمين مؤكدا أنهم اعطوا نموذجا مشرفا للعمل الانساني حيث جمعوا بين أداء واجبهم في حفظ الامن وتقديم العون والدعم بكل تفان واخلاص لضمان راحة الجميع.
وأشار النائب الأول إلى أن هذه النماذج المضيئة تمثل القيم الحقيقية التي تحرص وزارة الداخلية على ترسيخها بما يسهم في إبراز الصورة المشرقة لمنتسبيها في كافة المحافل الوطنية والإقليمية متمنيا لهم التوفيق في الاعمال الموكلة لهم.
وأكدت (الداخلية) في البيان أن مسؤولية حفظ النظام يسهر عليها رجال الأمن بروح التفاني في خدمة الوطن واعلاء قيمة البذل وتقديم العون للجميع وهذا ما ظهر جليا في تعاملهم مع جماهير المباريات التي تحتضنها البلاد.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




MENAFN29122024000071011013ID1109039752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث