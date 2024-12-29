فرنسا تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 29 - 12 (كونا) -- اعربت فرنسا اليوم الاحد عن صادق تعازيھا لأسر الضحايا في حادث تحطم طائرة ركاب
في مطار (موان) الدولي جنوب غرب البلاد.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا علمت ببالغ التأثر بالخسائر الفادحة التي خلفها حادث الطائرة الذي وقع في وقت سابق من اليوم الأحد في مطار (موان) في كوريا الجنوبية.
واكدت فرنسا انه في هذه الظروف المأساوية تتقدم بأصدق تعازيها لأسر الضحايا. (النهاية)
م ع
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