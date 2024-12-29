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فرنسا تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة ركاب

12/29/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 12 (كونا) -- اعربت فرنسا اليوم الاحد عن صادق تعازيھا لأسر الضحايا في حادث تحطم طائرة ركاب في مطار (موان) الدولي جنوب غرب البلاد.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا علمت ببالغ التأثر بالخسائر الفادحة التي خلفها حادث الطائرة الذي وقع في وقت سابق من اليوم الأحد في مطار (موان) في كوريا الجنوبية.
واكدت فرنسا انه في هذه الظروف المأساوية تتقدم بأصدق تعازيها لأسر الضحايا. (النهاية)


م ع



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