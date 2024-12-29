الرئيس التركي يعزي في ضحايا الطائرة الكورية الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 29 - 12 (كونا) -- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لكوريا الجنوبية حكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب.
وقال في منشور له على منصة (إكس) تلقينا بحزن عميق نبأ الحادث المأساوي لتحطم طائرة في مطار (موآن) الدولي بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.
وأضاف "أتقدم بأحر التعازي باسمي وباسم شعبي لعائلات الضحايا وللشعب الكوري الجنوبي الصديق ولحكومته".
وفي وقت سابق الأحد أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها بمطار مدينة موان إلى 179 قتيلا.
الحادث نجم بحسب مسؤولين عن خلل في نظام الهبوط الذي لم يعمل خلال المحاولة الأولى وأدى إلى تحطم الطائرة أثناء هبوط اضطراري في المرة الثانية إثر فقدان السيطرة عليها واصطدامها. (النهاية)
ط أ
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