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الرئيس التركي يعزي في ضحايا الطائرة الكورية الجنوبية

12/29/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 29 - 12 (كونا) -- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لكوريا الجنوبية حكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب.
وقال في منشور له على منصة (إكس) تلقينا بحزن عميق نبأ الحادث المأساوي لتحطم طائرة في مطار (موآن) الدولي بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.
وأضاف "أتقدم بأحر التعازي باسمي وباسم شعبي لعائلات الضحايا وللشعب الكوري الجنوبي الصديق ولحكومته".
وفي وقت سابق الأحد أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها بمطار مدينة موان إلى 179 قتيلا.
الحادث نجم بحسب مسؤولين عن خلل في نظام الهبوط الذي لم يعمل خلال المحاولة الأولى وأدى إلى تحطم الطائرة أثناء هبوط اضطراري في المرة الثانية إثر فقدان السيطرة عليها واصطدامها. (النهاية)

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