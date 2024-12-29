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قطر للسياحة: أكثر من 5 ملايين زائر لقطر في 2024

12/29/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 12 (كونا) -- أعلن جهاز قطر للسياحة اليوم الاحد أن عدد الزوار الدوليين لدولة قطر تجاوز خمسة ملايين زائر في العام الحالي 2024 مسجلا نموا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال جهاز قطر للسياحة في بيان إن هذا الإنجاز يعكس التطور في قطاع السياحة بالبلاد ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.
ونقل البيان عن رئيس قطر للسياحة سعد الخرجي القول إن تجاوز عدد الزوار خمسة ملايين زائر هو إنجاز بارز لدولة قطر وبمثابة تجسيد لتحقيق رؤية قطر للسياحة المتمثلة في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أسرع الوجهات السياحية العائلية الرائدة في العالم.
وأشار الخرجي إلى أن النمو المحقق بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية هو دليل على فعالية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء لافتا إلى أن "هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه بل يمثل أساسا للنمو المستقبلي حيث نواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر".
وأوضح أن "أهدافنا السياحية طموحة وقابلة للتحقيق فنحن نسعى بين عامي 2022 و2030 إلى زيادة عدد الزوار ثلاثة أضعاف تقريبا ومضاعفة الإنفاق السياحي داخل الوجهات وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 10 إلى 12 بالمئة".
وبحسب بيانات قطر للسياحة شكل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 41 بالمئة من الزوار بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 59 بالمئة من الأسواق الدولية الأخرى.
وأكدت قطر للسياحة أنها وبالإضافة إلى تجاوز عدد الزوار المستهدف البالغ 79ر4 مليون زائر تجاوزت قطر هدفها السنوي من بيع 8ر8 مليون ليلة فندقية حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين ليلة فندقية مباعة هذا العام.
وأوضحت أنه وحتى تاريخه وصل 56 بالمئة من الزوار عن طريق الجو و37 بالمئة عن طريق البر وال7 بالمئة المتبقية عن طريق البحر.
وأشارت إلى أن قطاع الضيافة في قطر نما بشكل ملحوظ ليضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية فيما شهدت أعداد زوار قطر نموا مستمرا على مدار العام مع زيادات ملحوظة في بداية ونهاية عام 2024.
كما ساهمت بطولة كأس آسيا لكرة القدم التى أقيمت في يناير الماضي في دفع البلاد نحو عام استثنائي في حين شهدت نهاية العام زخما إضافيا بالتزامن مع بداية موسم الرحلات البحرية 2024 / 2025 وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بالإضافة لتدفق أعداد قياسية من الزوار من السعودية خلال العطلة المدرسية في شهر نوفمبر الماضي.
وتعد (قطر للسياحة) الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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