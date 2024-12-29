قطر للسياحة: أكثر من 5 ملايين زائر لقطر في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 29 - 12 (كونا) -- أعلن جهاز قطر للسياحة اليوم الاحد أن عدد الزوار الدوليين لدولة قطر تجاوز خمسة ملايين زائر في العام الحالي 2024 مسجلا نموا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال جهاز قطر للسياحة في بيان إن هذا الإنجاز يعكس التطور في قطاع السياحة بالبلاد ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.
ونقل البيان عن رئيس قطر للسياحة سعد الخرجي القول إن تجاوز عدد الزوار خمسة ملايين زائر هو إنجاز بارز لدولة قطر وبمثابة تجسيد لتحقيق رؤية قطر للسياحة المتمثلة في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أسرع الوجهات السياحية
العائلية الرائدة في العالم.
وأشار الخرجي إلى أن النمو المحقق بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية هو دليل على فعالية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء لافتا إلى أن "هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه بل يمثل أساسا للنمو المستقبلي حيث نواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر".
وأوضح أن "أهدافنا السياحية طموحة وقابلة للتحقيق فنحن نسعى بين عامي 2022 و2030 إلى زيادة عدد الزوار ثلاثة أضعاف تقريبا ومضاعفة الإنفاق السياحي داخل الوجهات وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 10 إلى 12 بالمئة".
وبحسب بيانات قطر للسياحة شكل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 41 بالمئة من الزوار بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 59 بالمئة من الأسواق الدولية الأخرى.
وأكدت قطر للسياحة أنها وبالإضافة إلى تجاوز عدد الزوار المستهدف البالغ 79ر4 مليون زائر تجاوزت قطر هدفها السنوي من بيع 8ر8 مليون ليلة فندقية حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين ليلة فندقية مباعة هذا العام.
وأوضحت أنه وحتى تاريخه وصل 56 بالمئة من الزوار عن طريق الجو و37 بالمئة عن طريق البر وال7 بالمئة المتبقية عن طريق البحر.
وأشارت إلى أن قطاع الضيافة في قطر نما بشكل ملحوظ ليضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية فيما شهدت أعداد زوار قطر نموا مستمرا على مدار العام مع زيادات ملحوظة في بداية ونهاية عام 2024.
كما ساهمت بطولة كأس آسيا لكرة القدم التى أقيمت في يناير الماضي في دفع البلاد نحو عام استثنائي في حين شهدت نهاية العام زخما إضافيا بالتزامن مع بداية موسم الرحلات البحرية 2024 / 2025 وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بالإضافة لتدفق أعداد قياسية من الزوار من السعودية خلال العطلة المدرسية في شهر نوفمبر الماضي.
وتعد (قطر للسياحة) الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
MENAFN29122024000071011013ID1109039749
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