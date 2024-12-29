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قطر تدين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى

12/29/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 12 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاحد بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات غير المشروعة وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

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