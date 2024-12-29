السعودية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 12 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من شرطة وقوات الاحتلال.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.
وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين. (النهاية)
ع ش
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