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السعودية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

12/29/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 12 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من شرطة وقوات الاحتلال.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.
وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين. (النهاية)

ع ش




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