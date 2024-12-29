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إخلاء طبي لمواطن في الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة

12/29/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار حرص القيادة على خدمة المواطنين بالخارج، قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج جدا وتم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي العمودي لاستكمال علاجه داخل المملكة.

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