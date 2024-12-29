إخلاء طبي لمواطن في الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة

إخلاء طبي لمواطن في الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة
التاريخ
12/29/2024 2:38:52 PM
(MENAFN
- Al Watan)
في إطار حرص القيادة على خدمة المواطنين بالخارج، قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج جدا وتم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي العمودي لاستكمال علاجه داخل المملكة.
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