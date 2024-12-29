أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق

(MENAFN
- Al Watan)
شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية الجامعة، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز سلامة البيئة العمرانية.
وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط بالحي ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل متابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في أحياء أخرى بالمدينة، لتقليل المخاطر التي قد تشكلها تلك المباني على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.
ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية: (الهوية الوطنية- مستندات الملكية - رخصة البناء).
يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون لتسريع الإجراءات حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.
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