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أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق

12/29/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية الجامعة، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز سلامة البيئة العمرانية.
وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط بالحي ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل متابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في أحياء أخرى بالمدينة، لتقليل المخاطر التي قد تشكلها تلك المباني على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.
ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية: (الهوية الوطنية- مستندات الملكية - رخصة البناء).
يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون لتسريع الإجراءات حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.

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