قرش يهاجم سائحاً في منتجع بمصر.. ويرديه قتيلاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادث مروع، لقي سائح مصرعه وأصيب آخر في هجوم لسمكة قرش يمنتجع في مدينة مرسى علم المصرية المطلة على البحر الأحمر والمعروفة بشعابها المرجانية والحياة البحرية والشواطئ المميزة.





وفيما لم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، أعلنت السلطات المصرية رفع حالة الاستعداد وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب الحادث مع إغلاق المنطقة ومنع السباحة لمدة يومين اعتبارا من غد الاثنين.





وفي التفاصيل، كشفت وزارة البيئة أنها تلقت بلاغاً بتعرض سائحين أجنبيين لهجوم قرش في منطقة شمال مرسى علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهما بورتو غالب.





في حين أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منع السباحة في منطقة السقالات التي وقع فيها الحادث وإغلاقها.





هجمات سابقة

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مماثل. ففي يونيو من العام الماضي (2023)، قتلت سمكة قرش (قرش النمر) سائحا روسيا في مياه البحر الأحمر والتهمت نصف جسده، ما دفع السلطات إلى اصطياد القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.





وأعلنت السلطات المصرية حينها بدء تركيب أجهزة رصد متصلة بالأقمار الصناعية لتتبع حركة وسلوك أسماك القرش في البحر، بغرض اتخاذ إجراءات احترازية لحماية مرتادي المياه من هجمات تلك الأسماك.





كما أكدت محافظة البحر الأحمر وقتها إلزام فنادق المحافظة بوضع شباك عازلة داخل البحر في نطاق شواطئها الخاصة لتحديد المسافة الآمنة المسموح فيها بالسباحة والغطس، ومنع اقتراب الأسماك المفترسة من السائحين.





كذلك انقلب مركب سياحي بالقرب من مرسى علم في نوفمبر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل وفقدان سبعة مع إنقاذ 33 راكبا.





أما في يوليو من العام قبل الماضي (2022)، فأغلقت بعض الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرض سائحة نمساوية تبلغ 68 عاما لهجوم مماثل أدى إلى وفاتها.