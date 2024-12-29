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البشير: العودة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قد تحد من استمرار المخالفات على الخزينة

12/29/2024 8:10:26 AM

(MENAFN- Amman Net) تحدث الخبير اقتصادي محمد البشير لراديو البلد عن أرقام مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2023.وإن العودة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قد تحد من استمرار المخالفات على الخزينة

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