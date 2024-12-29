البشير: العودة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قد تحد من استمرار المخالفات على الخزينة

البشير: العودة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قد تحد من استمرار المخالفات على الخزينة
التاريخ
12/29/2024 8:10:26 AM
(MENAFN
- Amman Net) تحدث الخبير اقتصادي محمد البشير لراديو البلد عن أرقام مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2023.وإن العودة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قد تحد من استمرار المخالفات على الخزينة
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