دعوة لوقفة غدا في بيت لحم دعما لجهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والنظام

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- دعا محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، إلى ضرورة المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعت لها حركة "فتح، يوم غد الاثنين، في ساحة مقر الامن الوطني، في بيت لحم، اسناد ودعما لجهود الأجهزة الأمنية، في فرض الأمن والنظام.

وأكد أبو عليا خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمؤسسات بيت لحم، عقد اليوم الاحد في مقر المحافظة،

ان الوقفة التي ستنظم تمام الساعة 12 ظهرا، تحت شعار "استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون وحرمة الدم"، هي واجب وطني على كل انسان فلسطيني في المحافظة.

وشدد على أن الوقفة تأتي تأكيدا على بسط النظام، ومحاربة الفلتان، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتفويت الفرصة على كل المتآمرين على القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد امين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، انه تم العمل على استنفار الكادر الفتحاوي، ونحرص ان يكون يوم غد من خلال الوقفة التي تنظم بالتزامن مع احياء انطلاقة الثورة الفلسطيني " فتح"، مشهد يليق بكل فلسطيني.

وقال المصري، حركة "فتح" ستبقى صاحبة المشروع الوطني، وعليه الجميع مدعوا لان يرفع شعار لا للأجندات الخارجية التي تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي قتل الحلم الفلسطيني بالاستقرار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجرى خلال الاجتماع مداخلات من مدراء المؤسسات الذي أكدوا جميعا على أهمية مشاركة الموظفين، وسيكون في الموعد والمكان المحدد.