دعوة لوقفة غدا في بيت لحم دعما لجهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والنظام

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- دعا محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، إلى ضرورة المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعت لها حركة "فتح، يوم غد الاثنين، في ساحة مقر الامن الوطني، في بيت لحم، اسناد ودعما لجهود الأجهزة الأمنية، في فرض الأمن والنظام.
وأكد أبو عليا خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمؤسسات بيت لحم، عقد اليوم الاحد في مقر المحافظة،
ان الوقفة التي ستنظم تمام الساعة 12 ظهرا، تحت شعار "استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون وحرمة الدم"، هي واجب وطني على كل انسان فلسطيني في المحافظة.
وشدد على أن الوقفة تأتي تأكيدا على بسط النظام، ومحاربة الفلتان، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتفويت الفرصة على كل المتآمرين على القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد امين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، انه تم العمل على استنفار الكادر الفتحاوي، ونحرص ان يكون يوم غد من خلال الوقفة التي تنظم بالتزامن مع احياء انطلاقة الثورة الفلسطيني " فتح"، مشهد يليق بكل فلسطيني.
وقال المصري، حركة "فتح" ستبقى صاحبة المشروع الوطني، وعليه الجميع مدعوا لان يرفع شعار لا للأجندات الخارجية التي تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي قتل الحلم الفلسطيني بالاستقرار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجرى خلال الاجتماع مداخلات من مدراء المؤسسات الذي أكدوا جميعا على أهمية مشاركة الموظفين، وسيكون في الموعد والمكان المحدد.
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