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الشروف: ما يجري في مخيم جنين من فئة خارجة على القانون يهدف إلى تقويض عمل السلطة الوطنية

12/29/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اللواء حابس الشروف، أن الوظيفة الأساسية للمؤسسة الأمنية تتمثل في بسط سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وأوضح الشروف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن ما يحدث في مخيم جنين من فئة خارجة على القانون، يهدف إلى تقويض عمل السلطة الوطنية.

وأشار الشروف إلى أن الأجهزة الأمنية خلال تأدية واجبها تراعي احترام القانون وحقوق الإنسان، علاوةً على تطبيقها القانون الأساسي، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع للمؤسسة الأمنية.

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