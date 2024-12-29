الشروف: ما يجري في مخيم جنين من فئة خارجة على القانون يهدف إلى تقويض عمل السلطة الوطنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اللواء حابس الشروف، أن الوظيفة الأساسية للمؤسسة الأمنية تتمثل في بسط سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات المواطنين.
وأوضح الشروف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن ما يحدث في مخيم جنين من فئة خارجة على القانون، يهدف إلى تقويض عمل السلطة الوطنية.
وأشار الشروف إلى أن الأجهزة الأمنية خلال تأدية واجبها تراعي احترام القانون وحقوق الإنسان، علاوةً على تطبيقها القانون الأساسي، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع للمؤسسة الأمنية.
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