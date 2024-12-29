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التلولي: ظهور الجماعات الخارجة على القانون في الضفة يخدم أجندات الاحتلال

12/29/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الكاتب والمحلل السياسي شفيق التلولي، إن ظهور بعض الجماعات الخارجة على القانون في الضفة الغربية يخدم أجندات الاحتلال، الذي يستغل وجودها لتبرير مخططاته التي تستهدف قضية شعبنا.

وأكد التلولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن هذه المجموعات لا تمثل ظاهرة كبيرة، لكنها تُستخدم لتشويه النضال الفلسطيني الحقيقي الذي يرفض استهداف أبناء شعبنا أو مؤسسته الأمنية.

وشدد التلولي على أهمية استعادة الأمن وسيادة القانون، من خلال حصر السلاح بيد السلطة الوطنية، محذرا من محاولات بعض الأطراف استغلال تلك الجماعات لتصوير السلطة على أنها تحارب المقاومة.

كما دعا التلولي أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة الوطنية والرئيس محمود عباس، لمواجهة مخططات الاحتلال، التي تستهدف الأرض والهوية والقضية الفلسطينية.

MENAFN29122024000205011050ID1109039321

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