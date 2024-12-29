التلولي: ظهور الجماعات الخارجة على القانون في الضفة يخدم أجندات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال الكاتب والمحلل السياسي شفيق التلولي، إن ظهور بعض الجماعات الخارجة على القانون في الضفة الغربية يخدم أجندات الاحتلال، الذي يستغل وجودها لتبرير مخططاته التي تستهدف قضية شعبنا.
وأكد التلولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن هذه المجموعات لا تمثل ظاهرة كبيرة، لكنها تُستخدم لتشويه النضال الفلسطيني الحقيقي الذي يرفض استهداف أبناء شعبنا أو مؤسسته الأمنية.
وشدد التلولي على أهمية استعادة الأمن وسيادة القانون، من خلال حصر السلاح بيد السلطة الوطنية، محذرا من محاولات بعض الأطراف استغلال تلك الجماعات لتصوير السلطة على أنها تحارب المقاومة.
كما دعا التلولي أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة الوطنية والرئيس محمود عباس، لمواجهة مخططات الاحتلال، التي تستهدف الأرض والهوية والقضية الفلسطينية.
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