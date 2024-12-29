مجدلاني: إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان عار على المجتمع الدولي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة، عار على المجتمع الدولي وعلى منظومة الأمم المتحدة التي تشل إرادتها واشنطن.

وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إلى أن الفظاعات التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة لم يشهد لها العالم مثيلا سوى في الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن ما يجري، تطهير عرقي وإبادة جماعية.

وحول الحملة الأمنية في مخيم جنين، شدد مجدلاني على أنها تهدف إلى إنهاء الفلتان وفوضى انتشار السلاح، وقطع الطريق على الجهات الخارجية التي تحاول العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني.

وأوضح مجدلاني أن تغليب المصالح الفصائلية الضيقة وارتباطاتها الإقليمية على حساب مصالح شعبنا جرّ الويلات إلى شعبنا، موضحا أن المؤسسة الأمنية تسعى إلى فرض القانون والنظام، وإنهاء أي مظاهر لفوضى السلاح.