مجدلاني: إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان عار على المجتمع الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى
الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة، عار على المجتمع الدولي وعلى منظومة الأمم المتحدة التي تشل إرادتها واشنطن.
وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إلى أن الفظاعات التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة لم يشهد لها العالم مثيلا سوى في الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن ما يجري، تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وحول الحملة الأمنية في مخيم جنين، شدد مجدلاني على أنها تهدف إلى إنهاء الفلتان وفوضى انتشار السلاح، وقطع الطريق على الجهات الخارجية التي تحاول العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني.
وأوضح مجدلاني أن تغليب المصالح الفصائلية الضيقة وارتباطاتها الإقليمية على حساب مصالح شعبنا جرّ الويلات إلى شعبنا، موضحا أن المؤسسة الأمنية تسعى إلى فرض القانون والنظام، وإنهاء أي مظاهر لفوضى السلاح.
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