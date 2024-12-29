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الاحتلال يقتحم دير ابزيع غرب رام الله

12/29/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير ابزيع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، دون أن يبلغ عن إصابات.

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