الاحتلال يقتحم دير ابزيع غرب رام الله
التاريخ
12/29/2024 8:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، قرية دير ابزيع غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير ابزيع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، دون أن يبلغ عن إصابات.
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