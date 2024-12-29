مجموعة السلام العربي: الاعتداء على مستشفى كمال عدوان جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN -قالت مجموعة السلام العربي، إن دولة الاحتلال من خلال جرائمها تضيف سجلا مشينا إلى تاريخها الدموي، الذي لا يعد عارا يشينها وحدها، بل يشمل الدول التي تدعمها بالسلاح والمال والصمت عن جرائمها التي توثقها منظمات فلسطينية ودولية.

وأضافت المجموعة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الاحتلال دمر كمال عدوان، وبتدميره، وقبله المستشفى الإندونيسي والمستشفى الأوروبي على سبيل المثال لا الحصر، ستسود كل الأمراض، ومع الحصار الغذائي المتعمد لتجويع سكان غزة، فإن الموت في ظل صقيع الشتاء هو المصير المحتوم للغزاويين، خاصة كبار السن والأطفال.

وأعربت المجموعة عن تضامنها مع شعب غزة وفلسطين، مناشدة الشعوب والأنظمة العربية العمل سريعا وعلى مختلف الأصعدة، ومنها الدبلوماسية النشطة، للضغط على الولايات المتحدة، الداعم الأول لسياسة القتل وتصفية القضية الفلسطينية، لوقف سياسة القتل العمد الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة فورا، وبدء العمل الجاد والصادق لتنفيذ وعود كثرت ثم تناثرت، لقيام دولة فلسطينية مستقلة كسبيل وحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق السلام فيها.