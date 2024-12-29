اصابات بحريق في مبنى سكني بالقرب من الملعب البلدي بإربد

اصابات بحريق في مبنى سكني بالقرب من الملعب البلدي بإربد
التاريخ
12/29/2024 7:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق داخل مبنى سكني بالقرب من الملعب البلدي في مدينة اربد، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى اخماد الحريق بالكامل ونتج عنه 5 اصابات جرى اسعافهم جميعا إلى مستشفى
الأميرة بسمه التعليمي .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري وصفت حالة ثلاثة منهم بالحسنة واثنين بالمتوسطة ، وبوشر التحقيق لبيان سبب الحريق .
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