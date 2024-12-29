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لا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 على أداء الشؤون الفلسطينية

12/29/2024 7:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عدم تسجيل أية ملاحظة أو مخالفة على أداء دائرة الشؤون الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي.
وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة أن الدائرة تقوم بعملها وفق التشريعات النافذة وقيم احترام كرامة الإنسان والعمل بروح الفريق والمسؤولية المجتمعية والتميز والابداع من أجل تحقيق رؤيتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين كما تأخذ الدائرة خلال اداءها بمنظومة التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث خارطة تطوير القطاع العام وفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين .
وتقدم خرفان بالشكر لديوان المحاسبة على التوجيهات والملاحظات التي كان لها دوراً في أداء العمل بدون تجاوزات أو مخالفات تذكر.









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