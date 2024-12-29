الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.



وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية" على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت " الآن أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".



وأضافت المفوضية "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".



القرار

بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي القانون في عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.

كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مهلة إضافية تنتهي في مطلع عام 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.



وبحسب ما جاء في اعتراضها، ترى شركة "آبل" أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرت الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.



خصائص

تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، ونقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.



وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون إلى أن المستهلكين الأوروبيين يمكنهم توفير 200 مليون يورو سنوياً بفضل هذه الخطوة، كما توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.

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