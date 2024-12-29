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ضبط وإزالة مرشات تسحب المياه من خط رئيسي في معان

12/29/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - شركة مياه العقبة – إدارة مياه محافظة معان انها ضبطت خلال الحملة التفتيشية صباح يوم الاحد 29/12/2024 بالتنسيق مع مديرية الامن العام - مركز امن الحسينية وقوات الدرك وتشكيلاتها لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدمها لتزويد اكشاك لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان - العقبة الرئيسي حيث تم ضبط وإزالة 30 مرش في الحسينية والهاشمية تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة.
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه تم تشكيل حملة امنية الى مناطق الهاشمية والحسينية وتم ضبط 30 مرش مياه ومصادرة 11 مضخة بأقطار مختلفة ومضختان لرش الصابون ومضخة هواء وإزالة واتلاف 30 خزان مياه وبرابيش وفرد بربيش مضخات عدد 10 وإزالة قواعد الاكشاك والخزانات وعددها 10 واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .








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