ضبط وإزالة مرشات تسحب المياه من خط رئيسي في معان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - شركة مياه العقبة – إدارة مياه محافظة معان انها ضبطت خلال الحملة التفتيشية صباح يوم الاحد 29/12/2024 بالتنسيق مع مديرية الامن العام - مركز امن الحسينية وقوات الدرك وتشكيلاتها لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدمها لتزويد اكشاك لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان - العقبة الرئيسي حيث تم ضبط وإزالة 30 مرش في الحسينية والهاشمية تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة.
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه تم تشكيل حملة امنية الى مناطق الهاشمية والحسينية وتم ضبط 30 مرش مياه ومصادرة 11 مضخة بأقطار مختلفة ومضختان لرش الصابون ومضخة هواء وإزالة واتلاف 30 خزان مياه وبرابيش وفرد بربيش مضخات عدد 10 وإزالة قواعد الاكشاك والخزانات وعددها 10 واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .
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